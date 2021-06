Governador Flávio Dino participa de debate sobre proteção da Amazônia

O papel das lideranças regionais na proteção da Amazônia foi tema de debate no evento de lançamento da revista Americas Quartely – Virtual, nesta quinta-feira (10). O governador Flávio Dino participou do momento, onde tratou sobre o Consórcio da Amazônia Legal, do qual é presidente, e ações dos nove estados pela preservação da Amazônia. Flávio Dino acompanhou o evento do Palácio dos Leões.

Na ocasião, palestrantes debateram sobre iniciativas para promover a conservação e o desenvolvimento sustentável. No cenário de pandemia, governos estaduais e municipais têm tido papel de liderança na luta pela conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável. Os direcionamentos dos líderes locais, apoio mútuo entre setor privado e comunidade internacional e o papel das lideranças na construção de uma economia verde e sustentável.

Flávio Dino citou medidas ambientais executada pelo Consórcio, a exemplo do Plano de Recuperação Verde, que será lançado ainda este mês. “Articulamos metodologia de projetos, na dupla compreensão que comando e controle são importantes, mas também o estímulo econômico”, frisou, referindo à políticas públicas que garantam trabalho e renda à população da Amazônia – urbana e rural. “Isso, para que tenhamos objetivamente, o desestímulo à devastação ambiental como meio de vida”, enfatizou

Flávio Dino frisou essa garantia do trabalho e renda à população amazônica como aspecto central dos debates. “O Plano de Recuperação Verde traz essa ideia de união. Transformamos os compromissos internacionais em plataforma de oportunidades à população. A sustentabilidade é indissociável ambiental e social. Não se pode separar essas duas faces do conceito de sustentabilidade”, avaliou.

O governador defendeu a arrecadação de recursos públicos, privados e internacionais considerando a sociobiodiversidade. Dino enumerou os quatro eixos do Plano Recuperação Verde que incluem o freio ao desmatamento ilegal, economia verde, tecnologia verde/capacitação e infraestrutura verde. “O plano vai avançando, com a pretensão de ser algo regional, garantindo a perenização de políticas na direção correta e rompendo com visões fiscalistas e, eventualmente, oportunistas”, enfatizou Flávio Dino.

Flávio Dino reforçou a necessidade da agenda dos compromissos internacionais e a agenda concreta do povo da Amazônia andarem de mãos dadas. “A proximidade do conhecimento das realidades concretas, contribuem para que, no diálogo, possamos fortalecer a cooperação. Às vezes, o discurso negacionista climático se lastreia no falseamento do conceito de soberania nacional, como se houvesse contradição entre estes elementos e é justamente o contrário. Penso que devemos diversificar os interlocutores, ter atitude cooperativa e se aproximar da realidade da Amazônia, que acredito que os resultados apareçam”, concluiu.

Participaram ainda do evento, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; a secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Tatiana Schor; e a chefe de redação da revista Americas Quarterly, que atuou como moderadora, Cecilia Tornaghi.