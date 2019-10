Governador Flávio Dino participa da abertura da 7ª edição do Projeto Neemias

O governador Flávio Dino participou, na noite de sexta-feira (18), da abertura do Projeto Neemias, no Parque Independência. Reunindo milhares de cristãos evangélicos vindos de todo o Maranhão até o próximo domingo (20), o projeto realizado pela Igreja Assembleia de Deus do Tirirical chega à 7ª edição, já se consagrando como um grande evento no calendário protestante de São Luís.

“Estou presente mais uma vez no projeto Neemias, nesse reconhecimento à Igreja Assembleia de Deus do Tirirical, que eu acompanho há muitos anos, pela realização desse grandioso evento. O trabalho cristão tem uma função importante, porque dentro de cada igreja há famílias preocupadas com o coletivo. A função missionária pastoral nos ajuda a governar, com as orações, mas também no envolvimento direto com as comunidades”, relatou Flávio Dino, durante participação no evento, que adiantou, pela proporção do projeto, o apoio novamente na realização da próxima edição.

Coordenado pelo pastor diretor Osiel Gomes, o evento, que traz pastores de outros estados, cantores e fiéis da Assembleia de Deus do Maranhão, trata sobre religiosidade e também desenvolve atividades sociais com as comunidades ao longo dos três dias.

Também participaram do encontro, os secretários de Estado de Programa Especiais, Enos Ferreira, e de Cidades, Rubens Pereira Júnior.