Governador Flávio Dino participa da 19ª edição da Agritec, em Barreirinhas

O governador Flávio Dino marcou presença na abertura da Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec), em Barreirinhas, nesta quarta-feira (6). Esta é a 19ª edição do evento, que oportuniza troca de experiências, conhecimento de novas técnicas e impulso à agricultura familiar do Maranhão. Em visita aos estandes, Flávio Dino conheceu as novidades da edição, a variedade de produtos e conversou com produtores. A Agritec é promovida pelo Governo do Estado e acontece até sexta-feira (8), no antigo aeroporto da cidade, alcançando municípios do Munim, Lençóis e Delta.

Agricultores que participam da Agritec têm acesso à vasta programação. A feira reúne espaço para o comércio de alimentos produzidos por agricultores atendidos pelo Sistema de Agricultura Familiar (Sistema SAF); exposição de itens do artesanato e demais produtos dos municípios dos territórios incluídos; mostra de animais de pequeno porte; e demonstração de tecnologias simples no espaço tecnológico.

Promove, ainda, acesso a benefícios como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitido pelo Sistema SAF; e as orientações para emissão de notas fiscais, certidões e cadastro do produtor rural, oferecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

A Agritec se consolida por somar na melhoria da qualidade da produção, garantindo geração de renda e fortalecendo a economia local, pontuou o governador Flávio Dino. “Acreditamos que a economia para se desenvolver de verdade, tem que ser para todos. Por isso, acreditamos na agricultura familiar, na agroecologia, extrativismo e toda a produção familiar é vital para um Estado autenticamente desenvolvido e um país mais justo. Por isso, esse esforço em promover mais uma edição dessa feira, com fins a difusão de tecnologia, ampliação da produção e apoio à comercialização. A Agritec é um grande sucesso, que veio para ficar”, enfatizou o governador, anunciando que ainda este ano será realizada a 20ª edição do evento.

O evento favorece também as populações de assentamentos da região. Barreirinhas é o município maranhense com o maior número de assentamentos estaduais – são mais de 60. Na feira, terão acesso a capacitações e informações diversas. Para a realização da Agritec foram mobilizados representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Barreirinhas e dos municípios que participarão da feira.

“Esta edição em Barreirinhas tem uma simbologia peculiar pelo turismo e agricultura familiar muito forte desenvolvidos na região. É um dos municípios com o maior número de assentamentos, grande produção de castanha e mandioca, além do rico artesanato. Neste sentido, a Agritec vem somar todos os fatores em um grande evento, resgatando o valor cultural da zona produtora e criando uma energia positiva para os negócios na região”, disse o secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Júlio Mendonça.

O prefeito de Barreirinhas, Albérico Filho, avaliou a Agritec como um diferencial para a divulgação e comércio dos produtos da agricultura familiar de toda a região. “Estamos felizes por podermos dar uma contribuição aos municípios na promoção deste importante evento da produção agrícola maranhense. Estamos sempre apoiando esse segmento para fortalecer a agricultura no município e contamos com uma terra boa e fértil. O que se planta, dá. E coroamos com essa feira, o êxito da agricultura familiar do Maranhão”, reiterou o gestor.

Produtor do município de Santo Amaro, Divino Santana destacou a organização e a variedade de produtos agrícolas oferecidos na feira. Ele levou ao evento produtos cultivados em seu próprio quintal, entres estes, caju, manga, juçara, acerola, abacate, macaxeira e coco. “A feira é uma coisa muita boa que fizeram e que nunca antes a gente viu. É uma oportunidade de a gente vender o que produzimos e agradeço muito poder participar dessa feira. Gostei muito”, disse.

De Bacabeira, a produtora Rosa Santos Silva enfatizou a oportunidade de estar na Agritec. “É a primeira vez que participo e me sinto muito feliz. Produzir para mim é um trabalho e uma terapia. Aqui, além de vender e mostrar o que tenho, ainda encontrei vários colegas que também produzem. Essa feira é muito importante para gente”, enfatizou. Para a feira ela levou banana, macaxeira, coco e mudas de plantas diversas.

A Agritec é uma realização do Governo do Estado, por meio do Sistema SAF, formado pela SAF, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária (Agerp) e Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma). Conta, ainda, com parceria da Prefeitura de Barreirinhas, Sebrae, Embrapa, Senar e movimentos sociais.

Estímulo à Agricultura Familiar

O Governo do Estado totaliza 18 Agritecs realizadas em 18 municípios maranhenses, de 2015 a 2019. Na ocasião, foram capacitadas mais de 30 mil pessoas e movimentado R$ 1,8 milhão em comercializações. No período, foram firmados contratos de mais de R$ 25 milhões entre instituições financeiras e agricultores familiares. A feira se consolidou como um dos maiores eventos da agricultura familiar, mobilizando secretarias e órgãos estaduais e municipais na prestação de serviços aos produtores.