Governador Flávio Dino inaugura praça na Zona Rural do Quebra Pote

Mais um espaço público destinado a prática de esporte, lazer e convivência foi entregue à população, na sexta-feira (1º). Em uma tarde recheada de atividades culturais e esportivas, o governador Flávio Dino inaugurou a Praça Maria Domingas Lima Silva, no bairro Quebra Pote. Este já é terceiro equipamento público entregue pelo Governo do Estado na zona rural de São Luís.

“Uma praça é o espaço gratuito de lazer, de diversão e de cultura. Por isso, já fizemos dezenas dessas no Maranhão, mesmo sendo uma obra de responsabilidade geralmente dos municípios. A criação de espaços públicos é uma preocupação da nossa gestão”, afirmou Flávio Dino.

Construída por meio da Agência Executiva Metropolitana (Agem), em parceria com Prefeitura de São Luís, a nova praça está localizada na Avenida Principal do Quebra Pote, próximo ao Posto de Saúde da comunidade. E onde era uma área com vegetação alta, muita poeira e iluminação precária deu lugar a uma praça nova em folha, que agora conta com academia ao ar livre, playground, calçamento, passeio público, iluminação adequada, bancos para descanso e leitura, estacionamento e acessibilidade por rampas. A praça, que abrange uma área construída de 3.240,48 m², tem ainda espaços em verde, com a preservação de árvores do local.

A construção de espaços públicos é uma determinação do governador Flávio Dino. Na zona rural já foram três praças, além desta, uma na Vila Esperança e outra na Vila Magril. O presidente da Agem, Lívio Correa, adiantou que, ainda esse ano, a comunidade do Coquilo também receberá uma praça nova. “Essa é a 13ª obra que nós entregamos no prazo de um ano e dois meses, quase uma praça por mês. Hoje estamos mais uma vez na zona rural, realizando investimentos e ações. Aqui era uma espaço com mato, e agora está assim, cheio de famílias e valorizado”, pontuou Lívio.

A comemoração da chegada de mais um espaço público é feita por quem é diretamente beneficiado- a população. A dona de casa Nivia Maria é mãe do pequeno Caique e agora terá um espaço para levar o filho aos fins de tarde. “É uma grande novidade aqui pelo bairro, pois não tinha um lugar para as crianças se divertirem e para os adultos uma academia. Está tudo muito lindo. Eu to amando e o Caique também”, disse Nívia.

Homenagem

A nova praça leva o nome de uma antiga moradora do bairro, Maria Domingas Lima. Ludovincense, dona Maria morou no Quebra Pote a partir de 1982 até 1995, ano de seu falecimento.

No bairro, desenvolveu diversas obras sociais, que ainda hoje existem, como o centro comunitário nossa senhora da conceição, o clube de mães do quebra pote e a horta comunitária.Foi presidente da união de moradores do quebra pote e se destacou como enfermeira, trabalhando no posto de saúde e, nos horários de folga, atendia pessoas em sua própria casa, sendo por isso considerada pelos moradores como “médica dos pobres”. A enfermeira faleceu em 12 de junho de 1995.