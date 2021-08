Governador Flávio Dino inaugura obras na educação e infraestrutura em Cajapió

O governador Flávio Dino esteve, na manhã desta quarta-feira (18), em Cajapió, inaugurando obras na educação e infraestrutura, respectivamente, a reforma completa do Centro de Ensino Paulo Cordeiro e a pavimentação da MA-313. Durante a agenda institucional na cidade, o governador também entregou um sistema de abastecimento de água e anunciou a implantação de programa de tecnologia na área da educação.

“Só existe um caminho para um país justo, desenvolvido e verdadeiro, que é pela a educação. Muitos políticos dizem isso, a diferença é que dizemos e concretizamos. O maior programa de educação em execução hoje, no Brasil, é o Escola Digna. O Maranhão é o estado que teve mais eficiência nessa área. No meio da pandemia, em que o estado teve o menor número de mortes do país. Sou professor há 27 anos, deixei para ser governador e quando encerrar o mandato, é para a sala de aula que retornarei”, pontuou o governador Flávio Dino.

Reformado e revitalizado, o C.E. Paulo Cordeiro recebeu estruturas de alvenaria e divisória, melhoras na cobertura, revestimento, forros, esquadrias e ferragens, mármores e granitos, pintura geral, melhorias nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, novas louças e metais, itens de combate a incêndio, limpeza geral e pavimentação na área externa. Para as obras, a gestão estadual investiu mais de R$ 2 milhões. A escola tem capacidade para 265 alunos.

“Mais um dia de muita alegria no Maranhão. Mais um dia de Escola Digna. Entregamos a reconstrução da escola que nem muro tinha e hoje está completa, com midiateca, climatizada, à altura dos estudantes e professores de Cajapió. O governador Flávio Dino tem essa intenção de revolucionar, de transformar o Maranhão por meio da educação. O dever está sendo cumprido. Fizemos muito, temos muito a fazer e estamos no caminho certo”, frisou o secretário de Estado da Educação (Seduc), Felipe Camarão.

O prefeito Marcone Pinheiro Marques frisou “que o Governo do Estado sempre foi parceiro, sempre amigo e com as portas sempre abertas”. Marcone Marques enumerou algumas ações, a exemplo das entregas da agenda desta quarta-feira, como a reforma de outras escolas no município; diversos projetos sociais e o Arraial da Vacinação. “Somos gratos a tudo que recebemos e sei que posso sempre contar com o governador Flávio Dino”, enfatizou.

Mais ações

Na infraestrutura, o governador Flávio Dino inaugurou a pavimentação da MA-313, estrada que liga Cajapió a São Vicente Ferrer. A reestruturação da via vai reforçar a segurança no trajeto. A estrada recebeu serviços de pavimentação e sinalização, ao longo de 20 quilômetros de via. Flávio Dino entregou um sistema de abastecimento de água e assinou acordo para implantação de projetos da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Secti), além da entrega de kits esportivos.

Outras obras do Governo estão por vir em Cajapió, como a conclusão do estádio municipal e mais ações na infraestrutura.

Também estiveram presentes, o vice-governador Carlos Brandão e autoridades políticas do município.