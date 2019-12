Governador Flávio Dino inaugura obras e entrega equipamentos na Região Tocantina

A Região Tocantina é contemplada com pacote de obras em infraestrutura e equipamentos que favorecem o trabalho e renda, garantidos pelo Governo do Estado. Nesta sexta-feira (6), o governador Flávio Dino faz a entrega de vários itens e inaugura obras estruturais, cumprindo agenda no município de Imperatriz, a partir das 17h30. Na ocasião, inaugura ainda a decoração natalina da cidade.

A agenda terá início com a entrega das obras que revitalizaram o Calçadão Dr. Carlos Gomes Amorim, na Avenida Getúlio Vargas, centro da cidade. Os serviços realizados pelo Governo do Estado, contemplaram a cobertura, paisagismo, construção de quiosques, recuperação de iluminação, implementação do sistema de combate a incêndio e adequações necessárias para receber pessoas com deficiência. A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).

Na ocasião, o governador inaugura a decoração de Natal do calçadão. “Esta é mais uma das ações de forte impacto para a população, que garante mais infraestrutura à cidade e qualidade de vida a quem vive aqui. Agora, neste período natalino, será um ícone das comemorações. O Governo do Estado vem promovendo grandes mudanças em todo o Maranhão e está ação reforça o trabalho permanente”, pontua o titular da Sinfra, Clayton Noleto. O calçadão foi construído em 1979, na gestão do prefeito Carlos Gomes de Amorim, in memoriam.

Em seguida, governador e comitiva de autoridades visitam a sede da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense (Agemsul), no bairro Três Poderes, às 18h30. Após a visita, Dino faz a entrega simbólica do poço do povoado Vilinha-Parque Alvorada. A implantação da estrutura vai beneficiar 1,5 mil famílias das localidades. Para as obras, a gestão estadual investiu recursos de R$ 400 mil.

Ainda na sede da Agemsul, o governador assinou ordem de serviço para construção de novos poços na Vila Macedo, obra que será coordenada pela própria agência; inaugurou o escritório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema); entregou 150 kits do programa Mais Renda, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), contendo carrinhos e fardamento para quem atua na área de alimentação e estética.

A agenda de governo contemplou ainda a entrega 57 cartões do programa Cheque Gestante. O programa paga diretamente à gestante até nove parcelas de R$ 100, sendo até seis durante a gravidez e as demais nos primeiros meses de vida da criança. O valor está condicionado ao comparecimento a consultas e realização de exames e deve ser utilizado exclusivamente na aquisição de alimentos.