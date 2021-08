Governador Flávio Dino inaugura e anuncia obras em Parnarama, São João do Sóter e Matões

Obras na infraestrutura, educação, saúde e ações sociais do Governo do Estado, beneficiando municípios maranhenses e reforçando a ação parceira do Governo do Estado com as prefeituras. Em continuidade a esta política, nesta sexta-feira (27), o governador Flávio Dino esteve no leste maranhense, nas cidades de Parnarama, São João do Sóter e Matões, para inaugurar obras e anunciar mais benefícios aos municípios. Com as agendas, Flávio Dino fortalece as relações institucionais de Governo com as gestões municipais, além de firmar parcerias para garantir mais ações em todo o Maranhão.

“Tivemos ações em apoio à agricultura familiar, estímulo ao esporte, assinamos ordens de serviços com novas obras, obras na educação e em andamento, outros pedidos das prefeituras. Não fazemos distinção a quem estendemos a mão. Procuramos ajudar a todas as cidades. O dinheiro público do Maranhão é aplicado com seriedade, probidade e decência. Enfrentamos a pandemia, maior desafio de nossa geração e conseguimos isso fazendo obras. Estamos avançando em ações importantes para as todos os municípios maranhenses”, pontuou o governador Flávio Dino.

A agenda do governador teve início em São João do Sóter, com anúncio de reforma de prédios públicos e ações nas áreas de esporte, cultura, lazer e abastecimento de água. A prefeita de São João do Sóter, Josa, agradeceu o apoio do Governo do Estado. “É uma alegria estarmos recebendo o governador Flávio Dino, que trouxe ações importantes para nossa cidade e vem trabalhando pelos que mais precisam. Esse é o caminho de devemos seguir e assim o governador tem feito”, frisou a gestora municipal.

Flávio Dino entregou de 48 unidades do programa ‘Minha Casa, Meu Maranhão’ e assinatura de ordem de serviço para construção de mais 52 casas do programa. O município integra os 30 incluídos no plano estadual Mais IDH. “Era um sonho. A gente não teria condições de fazer uma casa assim e estou muito alegre e satisfeita de ter recebido essa casa, dada pelo governador Flávio Dino. Agora, eu posso dizer que tenho minha casa e já vou me mudar”, disse a aposentada Tereza Almeida Gomes, 65 anos, que ganhou uma casa no povoado Poção da Maria Preta.

O município foi contemplado com reforço no abastecimento de água. O Governo garantiu um poço também no povoado Poção Maria Preta. Na assistência social, entregou 708 cestas de alimentos do Comida na Mesa e do Programa de Aquisição de Alimentos, garantindo comida na mesa de quem precisa. Flávio Dino implantou do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf-Babaçu) na região, estimulando a produção agrícola familiar. O governador distribuiu 384 itens em kits esportivos; assinou ordens de serviço para reforma do Balneário da Cícero Rocha, do Casarão que abrigará um museu e do ginásio poliesportivo.

Matões

“Mais uma vez, a cidade de Matões recebendo benefícios concretos do Governo do Estado”, disse o governador Flávio Dino, na chegada ao município. Dino garantiu a distribuição de 8,7 mil cestas básicas do Comida na Mesa, além de cestas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Na infraestrutura, o município foi contemplado com obras de pavimentação asfáltica e anunciou mais 6 quilômetros de vias a serem recuperadas pelo Governo do Estado. “O nosso governador trouxe muitas alegrias para nosso município, realizando obras e anunciando mais melhorias. Estamos com a cidade toda asfaltada e interligada com outros municípios e, na educação, temos o melhor cenário em anos. Escolas equipadas, novas e realmente dignas”, destacou o prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho.

A cidade recebeu ainda uma ambulância para reforço ao transporte de pacientes; mais entrega de kits esportivos, totalizando 576; 20 kits feira; e 25 equipamentos do programa Mais Renda para a área de beleza (manicure e cabeleireiro) e alimentação. A autônoma Catiana Ferreira foi beneficiada com equipamento para produção de crepe, integrando o programa. “Eu estou muito feliz, pois vou receber meus equipamentos para trabalhar por conta própria. Antes eu não tinha as condições de trabalhar, mas fiz o cursos e estou capacitada e com a condição de colocar meu negócio”, afirmou. Matões vai ganhar ainda, uma unidade do Restaurante Popular, anunciado pelo governador.

Parnarama

“Estamos deixando 10 toneladas de alimentos para quem mais precisa, além de outras ações e uma surpresa: vamos fazer um Restaurante Popular aqui”, anunciou o governador Flávio Dino, na visita à Parnarama.

Na cidade, o governador entregou 576 itens em kits esportivos, nove toneladas de alimentos do Comida na Mesa, totalizando 1.330 cestas básicas. Coordenado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), o Comida na Mesa garante alimento a famílias vulneráveis, estimula as comunidades produtoras e contribui também para movimentar a economia nas localidades atendidas.

“Estamos muito agradecidos com o apoio do governador ao nosso município, garantindo inúmeras obras para nossa população, inclusive, a praça na qual estamos. Tudo isso, mostrando que ele é, verdadeiramente, o governador do povo”, frisou o prefeito Raimundo Silveira.

O município foi contemplado ainda com cestas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf-Babaçu). “Hoje está maravilhoso. As ruas estão todas boas, ruas que nunca imaginei que algum governo iria fazer. É um governador que olha para quem mais precisa e sempre ajuda quem recorre para ele. Temos ruas boas, escolas dignas, praça bonitas, limpas e iluminadas. Muito bom”, disse a aposentada Francilene Silva da Conceição, 63 anos.

Baixada

Ainda nesta sexta-feira, o governador Flávio Dino esteve na Baixada Maranhense, no município de São Vicente Férrer, em visita ao Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). O prédio foi todo reformado pelo Governo do Estado e entregue à comunidade estudantil. Inaugurou ainda uma unidade do Colégio Militar, obra da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA); vistoriou obras de reforma do Hospital Municipal Agostinho dos Santos Jacinto e entregou kits esportivos.