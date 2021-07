Governador Flávio Dino entrega série de obras no município de Balsas

Inauguração de obras de infraestrutura, investimentos para a educação, distribuição de cestas de alimentos e uma série de ações do Governo do Estado marcaram a agenda do governador Flávio Dino em Balsas, nesta quarta-feira (28). No município, Dino inaugurou a Praça da Catedral, que foi totalmente reformada, além de implantar a plataforma de ensino de robótica Maratoninha Maker e entregar mais de 3,6 mil cestas básicas como parte do programa Comida na Mesa.

“Estamos com obras muito importantes na cidade de Balsas e já fizemos obras aqui que marcam a cidade. Já entregues e em execução. São centenas de milhões de reais em obras. Nesta agenda, uma visita, sobretudo de trabalho, para inaugurar a Praça da Catedral. Um espaço para que a cidade se orgulhe de sua beleza e para que a população possa se divertir. Nesta região, mais R$ 11 milhões em obras serão investidos. Vamos fazer, como sempre fazemos, um trabalho em conjunto com a gestão municipal”, frisou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, enfatizou os esforços do governador Flávio Dino, em meio à crise econômica e pandemia da Covid-19. “Isso é possível, porque temos um governador que atua, em primeiro lugar, com muita competência e dedicação a essa tarefa que o povo lhe concedeu e, em segundo lugar, passados esses seis anos gestão, se comprova que aqui no Maranhão temos um governo honesto, de mãos limpas e que aplica corretamente cada centavo dos recursos públicos”, ressaltou Márcio Jerry.

A Praça da Catedral foi a primeira parte da agenda de Governo, inaugurada e entregue para uso da população. O espaço conta com a igreja Sagrado Coração de Jesus, área com brinquedos, fonte luminosa, novo piso, ações de paisagismo, playground, área de ginástica e estacionamento. Localizada na Rua Humberto de Campos, Centro, a Praça da Catedral é ponto de referência para o lazer e a convivência em Balsas, além de ser um dos complexos religiosos mais expressivos do Maranhão.

Fundada por missionários combonianos, a praça nasceu de uma comunidade missionária da Igreja Católica Romana fundada por São Daniel Comboni. Eles se estabeleceram em Balsas no ano de 1952. Em 1958, foi lançada a pedra fundamental para construção da catedral. Para as obras de requalificação, o Governo do Estado fez investimentos de R$ 823 mil. Na ocasião da entrega, o padre Dom fez a benção da praça.

“Essa parceria com o Governo do Maranhão, na pessoa do governador Flávio Dino, tem sido muito proveitosa para Balsas. Desde o primeiro dia de nossa gestão, até hoje, essa parceria trouxe muitos benefícios para Balsas. A prefeitura e o Governo fazendo seu trabalho, hoje, ninguém tem dúvidas que Balsas é outra. Com melhor educação, mais saúde, mais qualidade de vida e a autoestima da nossa população melhorou. E essa parceria vai continuar. Só temos a agradecer ao governador, que nunca mediu esforços e sempre nos recebe com carinho, sempre voltado para trazer benefícios à nossa cidade”, enfatizou o prefeito de Balsas, Erick Costa e Silva.

Na cidade, o governador Flávio Dino assinou ainda Acordo de Cooperação Técnica para implantar o projeto Maratoninha Maker, coordenada pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secti), que garante ensino de robótica a estudantes e capacitação a professores; e acompanhou a distribuição de 3.645 cestas básicas do programa Comida na Mesa, coordenado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF).

Moradora de Balsas, Maria Amélia parabenizou as ações do governador Flávio Dino na cidade. “Estou muito feliz com esse trabalho do nosso governador, em nossa cidade, com esta praça, que deixou o local mais bonito. Ficou maravilhosa a nossa praça e quero parabenizar o governador por esse lindo trabalho”, frisou a moradora.

Participaram do evento, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), Márcio Honaiser; o senador Weverton Rocha; e autoridades políticas da cidade.

Ações em Balsas

No conjunto de iniciativas do Governo do Estado em Balsas estão, já entregues, o Hospital Regional, Centro de Hemodiálise, revitalização do parque da cidade, implantação de unidade do Restaurante Popular, pavimentação de 50 quilômetros de asfalto em vias urbanas; e em andamento, obras na MA-006, Anel da Soja, estrutura do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), entre outras.

Mais Obras

A agenda contou ainda com inaugurações em Sambaíba e Pastos Bons. Flávio Dino entregou ambulância, cestas básicas de alimentos do Comida na Mesa e assinou Ordem de Serviço para início das obras de uma unidade da Praça da Família e de reforma do Centro de Ensino Dr. Paulo Ramos, em evento às 11h30, na Praça Santa Ribeiro-Praça do Mercado, à Rua 7 de setembro, Centro.

Flávio Dino visitou ainda as obras da ponte sobre o Rio Balsas, que fica no município de São Felix de Balsas. A estrutura vai melhorar significativamente o acesso para as comunidades na região sul do estado. São 195 metros de extensão, 10 metros de largura e um investimento de R$ 20 milhões. A construção da ponte facilitará o acesso de São Felix a outros municípios próximos, como Balsas, Sambaíba, Loreto e Benedito Leite.

Com a ponte, quem precisava se deslocar diariamente para outras cidades não terá mais que pagar pela travessia. Outro impacto é o escoamento da produção da agricultura familiar, que poderá ser feita com mais rapidez e segurança. A obra é conduzida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra).

Encerrando a agenda no sul do estado, Flávio Dino seguiu para Pastos Bons, acompanhou mais uma edição do Arraial da Vacinação, na Quadra Poliesportiva Prof Miguel Ferreira dos Santos, na Praça São José, das 8h às 17 horas. Foram vacinadas pessoas com 35 anos ou mais, na ação coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Dino participou ainda de outros eventos de Governo, na Praça São José, Avenida José Horácio.

O governador assinou Ordem de Serviço para pavimentação asfáltica, fruto de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão; ações de iluminação e urbanização da Avenida Domingos Sertão; implantou poços nos quilombos Cascavel e Jacu; entregou 15 kits feira; assinou Acordo de Cooperação Técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker e ordem de serviço para reforma do Centro Educamais Ribamar Torres; lançou cursos profissionalizantes do programa Trabalho Jovem e entregou kit aluno de materiais escolares.