Governador Flávio Dino entrega restaurantes populares e inaugura obras estruturais no interior do Maranhão

Consolidando a política de segurança alimentar do Governo do Estado, neste sábado (9), foram inaugurados novos restaurantes populares, beneficiando municípios do interior do Maranhão. As cidades integram o programa Mais IDH e, com os equipamentos, mais de 1.400 pessoas serão atendidas diariamente com refeições nutritivas e de baixo custo. Os espaços oferecem ainda cursos de produção de alimentos. Foram contemplados Arame, Jenipapo dos Vieiras, São João do Sóter, Fernando Falcão e São Francisco do Maranhão. Com as novas unidades, somam 36 os equipamentos de segurança alimentar entregues na gestão do governador Flávio Dino.

“Hoje é o dia ‘D’ da segurança alimentar no Maranhão, com a inauguração destes restaurantes populares. Tínhamos apenas cinco quando assumimos o Governo e aumentamos em 36 o número de equipamentos, e vamos ampliar para 46 por sabermos que esta é uma importante política de assistência social”, enfatizou o governador Flávio Dino.

Na ocasião, o governador lembrou a vasta agenda que incluiu ainda a entrega de sistemas de água e obras de infraestrutura e educação, e reforçou a gestão parceira com as prefeituras. Em Arame, Dino foi homenageado com o Título de Cidadão Aramense.

Nos restaurantes serão servidos de 200 a 500 refeições por dia, com valor simbólico de R$ 2. São alimentos preparados com produtos da agricultura familiar, entre outros, e cardápio elaborado por nutricionistas.

Em Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão e São Francisco do Maranhão, as unidades servem 200 refeições diárias; em São João do Sóter, serão 350 pratos; e em Arame, o equipamento terá capacidade para servir até 500 refeições.

As unidades vão contar ainda com sala para promoção de cursos e oficinas na área alimentar. Os cursos priorizam o uso de produtos regionais e orgânicos, a fim de estimular o consumo da produção local. Entre as capacitações, estão oficinas de produção de alimentos, a exemplo do curso de reaproveitamento integral dos alimentos. A estrutura dos restaurantes terá ainda sala para atividades físicas e a promoção de ações integradas com a política de assistência social, saúde, educação e agricultura.

“Garantir dignidade e qualidade de vida aos que mais precisam é uma das marcas da gestão do governador Flávio Dino. E temos buscado transformar essa prioridade em ação. Um exemplo é o número de restaurantes populares já inaugurados e consolidando esta política no Estado. Temos a maior rede estadual destes equipamentos, levando refeição de qualidade e a assistência necessária para combater a insegurança alimentar”, enfatizou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), Márcio Honaiser.

Quem é beneficiado reconhece a importância dos restaurantes populares na garantia de uma alimentação mais adequada e valor justo. É o caso da aposentada Elizabeth Ribeiro, moradora do município de Arame, que vai almoçar na unidade inaugurada e, assim, garantir economia no orçamento doméstico. “A comida é muito boa, variada e barata. A gente fica bem alimentado e economiza, porque comer fora é caro e, aqui, a gente tem opção de comer bem, por um preço baixo e com qualidade”, disse.

A prefeita de Arame, Jully Menezes, agradeceu ao governador Flávio Dino pelo conjunto de benefícios à cidade, lembrando a população carente e comunidades indígenas que serão alcançadas com as melhorias.

No município de São Francisco do Maranhão, a moradora Maria Nazária, 67 anos, destacou a importância dos restaurantes para a população. “É muito importante para nós todos os serviços que têm nos restaurantes e a gente poder ter uma refeição com um preço tão bom e de tanta qualidade. Isso mostra que o Governo se importa com o melhor para nós”, afirmou Maria Nazária.

Os restaurantes populares integram os Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresans). O projeto conta com serviços de atendimento básico de saúde, atividades físicas, capacitações e produção de refeições balanceadas por nutricionistas.

O Cresan contribui ainda para movimentar a economia dos municípios contemplados, adquirindo o mínimo de 30% de alimentos produzidos pela agricultura familiar local.

No governo Flávio Dino totalizam 36 equipamentos de segurança alimentar, sendo 33 restaurantes, duas cozinhas comunitárias e um banco de alimentos. A meta é alcançar 46 equipamentos até o final do ano. Com as entregas deste sábado, o Maranhão se posiciona como o maior da rede de restaurantes populares do Brasil. A agenda do sábado contou ainda com entrega de obras na infraestrutura e educação.

Escolas indígenas

Seguindo a agenda de inaugurações, em Jenipapo dos Vieiras, o governador Flávio Dino entregou duas escolas para as comunidades indígenas. A medida reforça a política da gestão em benefícios destas comunidades e na garantia de educação adequada para todos. As inaugurações integram o programa estadual Escola Digna. Foram escolas reformadas, revitalizadas, construídas e reconstruídas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Foram entregues duas escolas construídas em terras indígenas, do município de Jenipapo dos Vieiras. Uma escola na Aldeia EL Betel – a Unidade Integrada de Educação Escolar Indígena Cacique Adebal; e outra na Aldeia Cana Brava, a Unidade Integrada de Educação Escolar Indígena Cacique Antônio Goiabeira.

As escolas, construídas do zero, receberam investimentos de mais de R$ 2,4 milhões. Os prédios escolares foram construídos dentro das especificações para Educação Indígena definidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Possuem seis salas de aula, de informática, de leitura, de professor, área de circulação, cozinha, banheiros masculino e feminino, vestiário, circulação. Espaços que trarão dignidade para essas comunidades indígenas.

Um dia antes, na sexta-feira (8), o governador inaugurou a Quadra Poliesportiva Oton Pereira Martins, do Centro de Ensino Pires Colins, em Paço do Lumiar. A obra recebeu investimentos de R$ 214 mil para renovar toda a estrutura. No mesmo dia, entrega do Farol João Mohana, no Bairro de Fátima, em São Luís, reformado em parceria Seduc e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), utilizando mão-de-obra dos internos. O espaço foi totalmente reformado, climatizado e requalificado com renovação do acervo, que ganhou 400 novos livros e mobiliário.

Infraestrutura

Na infraestrutura, o governador entregou obra do programa Rua Digna, com a revitalização da Rua Principal dos povoados Valério de Baixo e Valério de Cima, na cidade de Jenipapo dos Vieiras. Foram melhoradas a extensão de 790 metros das vias, atendendo cerca de 80 famílias. As ruas ficam acerca de 30 quilômetros da sede e a obra garante maior mobilidade.

Dino inaugurou ainda trecho da MA-006, de Arame a Grajaú, entrada da BR-226. Com a obra da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), o trecho recebeu pavimentação asfáltica em 125 quilômetros, além de serviços de drenagem, sinalização horizontal e vertical e placas de identificação das aldeias indígenas. E no município de Fernando Falcão, entrega da MA-272, que liga a cidade à Barra do Corda.

Abastecimento de água

Integrando o programa Água para Todos, Flávio Dino inaugurou sistemas de abastecimento de água no município de Arame. Foram 41 cisternas nos modelos ‘telhadão multiuso’, com capacidade de 25 mil litros cada. O programa vai garantir água potável para moradores dos povoados de Vila do Bode, Vila São João e Vila Jatobá, totalizando 167 famílias beneficiadas.

Os sistemas beneficiam ainda a produção de alimentos, atendendo comunidades rurais agrícolas dos povoados Buretas, São João e Chapada do Dino. As comunidades se destacam na criação de aves, suínos e produção de hortaliças.

A agricultora Carmosina de Sousa, 51 anos, de Arame, avalia que o benefício veio em boa hora. “A gente ficou mais de 20 dias sem água, e a região precisava de uma cisterna dessas”, destacou Carmosina de Sousa.

O Programa Água Para Todos, um dos vários programas executados pelo Governo do Estado, está realizando investimentos voltados para modernização e automação de sistemas de abastecimento de água em todo o Maranhão.