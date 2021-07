Governador Flávio Dino entrega placa Cidade Vacinada, em Raposa

O município de Raposa é o primeiro da Grande Ilha que atinge a marca de 100% vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. O feito se refere à imunização de toda a população adulta, acima de 18 anos. Com o alcance, a cidade de Raposa se torna mais uma referência em vacinação para o Maranhão. O governador Flávio Dino esteve no município, em evento nesta segunda-feira (19), no bairro Maresia, marcado pela entrega da placa Cidade Vacinada e a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

O governador Flávio Dino pontuou o significado da marca alcançada. “Isso coloca a cidade na vanguarda do Maranhão e do Brasil. Resultado de uma intensa busca ativa, de casa a casa, e de convencimento das pessoas da importância de vacinar. Distribuímos doses adicionais no município e com o Arraial da Vacinação tivemos uma aceleração da imunização. A Raposa já possui indicadores declinantes e vai continuar no que refere a casos e óbitos. A cidade é um exemplo para o Maranhão”, destacou.

Flávio Dino acrescentou que as cidades da Região Metropolitana de São Luís têm avançado de maneira uniforme na vacinação. “As cidades da região estão com índices superiores a 80% de vacinação e nossa meta é que, até setembro, toda esta população receba a segunda dose da vacina. Não existe vacina 100% eficaz, mas não existe possibilidade de vencer o coronavírus sem a vacina. A vacina é essencial e imprescindível, e daí esse esforço prioritário”, reiterou.

“A cidade 100% vacinada foi resultado de um esforço conjunto e sabemos a dificuldade pelo questão de localização, e conseguimos, em um dia, vacinar todos. Fizemos um trabalho de busca das pessoas e convencimento da importância de vacinar. Estamos muito felizes com o resultado e saber que as pessoas foram convencidas de que vacinar é importante e que vai proteger a cidade e o Maranhão”, destacou o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula.

A marca é resultado do esforço conjunto da gestão estadual e prefeitura, que se uniram pelo propósito maior de salvar vidas. No evento, o governador Flávio Dino acompanhou mais um dia de vacinação e participou da inauguração da nova UBS Maresia. A unidade vai atender no trato de doenças gripais e no combate à Covid-19. O funcionamento será 24h, todos os dias da semana, realizando os primeiros atendimentos para as pessoas que apresentarem sintomas leves e intermediários.

O prefeito Eudes Barros frisou que a palavra é de agradecimento. “Agradeço ao nosso governador e ao secretário de Saúde, que não têm medido esforços em fazer Raposa se tornar essa realidade. Ser 100% vacinada é de orgulho, atenção e respeito com o povo. Com esse patamar, a cidade que já era muito visitada, será ainda mais. O governador Flávio Dino é sempre muito presente em nossa cidade, com várias obras e ações. Muito do que foi feito aqui foi nesta gestão. Juntos, tenho certeza que faremos uma grande gestão neste município e no Governo do Estado”, enfatizou.

Marcando a conquista da cidade foi dado prosseguimento à vacinação contra a Covid-19. O proprietário de restaurante, Francisco Oliveira, 71 anos, tomou a primeira dose. “Está de parabéns a Raposa e o Governo que está viabilizando esse benefício para a cidade. Acho muito gratificante sermos premiados com esse momento. Eu iria vacinar em Tutoia, mas soube desse momento aqui e preferi vacinar na minha cidade. Essa chance que temos aqui muitos não têm, e só posso agradecer e estou muito satisfeito”, frisou.

Presentes ao evento, o presidente da Câmara Municipal de Raposa, Benoniel Rodrigues; secretário de Saúde do Município, Ronilson Froés; coordenadora de Imunização de Raposa, Allanna Lago.