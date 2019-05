Governador Flavio Dino entrega nova rodovia MA-012

O Governador Flávio Dino entregou na manhã deste sábado (11), 53 quilômetros da Rodovia MA-012, ligando os municípios de Barra do Corda e São Raimundo do Doca Bezerra, na região central do Maranhão.

A obra garantiu pavimentação e sinalização completas da rodovia, realizando um sonho de muitos anos da população da região. Foram investidos mais de R$ 36 milhões oriundos do Programa Mais Asfalto, maior pacote de obras rodoviárias do Maranhão.

A solenidade de entrega oficial da obra foi realizada no Povoado Barro Branco, divisa entre os dois municípios e contou com a presença de prefeitos, lideranças comunitárias e da população em geral.

O governador Flávio Dino destacou a importância da obra para região e o fim da espera de muitos anos pela recuperação da rodovia. “Esta obra visa unir toda a região e é sonhada e anunciada há muitas décadas. Graças a Deus tivemos a oportunidade de reunir, apesar da crise nacional, os recursos necessários. Começamos e terminamos a obra no nosso governo e, hoje, estamos vendo todos esses povoados tendo acesso a serviços”, disse o governador.

Flávio Dino acrescentou que além de garantir o acesso à educação, saúde, bancos e mais oportunidades de trabalho, a rodovia também encurta o acesso à São Luís.

“Rodovias significam dignidade, direitos e desenvolvimento para milhares de pessoas, inclusive no acesso entre Barra do Corda e a nossa capital, uma vez que por intermédio da MA 012, você tem uma via alternativa, diminuindo distância de quase 100 quilômetros até São Luís”.

Motorista há 16 anos, Wiliam dos Santos conta que antes da pavimentação da MA 012, a população não sabia se conseguiria concluir a viagem entre Barra do Corda e São Raimundo do Doca Bezerra. “Nós saíamos duas horas da manhã, para chegar sete horas da manhã e muitas vezes nos perguntávamos se chegaríamos. No inverno era muita lama, atoleiro, com filas de carros. Quando falavam que essa estrada sairia, para nós era como se fosse um sonho muito distante de realizar. Hoje o que estamos presenciando é uma benção para todos da nossa região”, conta.

Para o Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, a importância da obra levará benefícios para todo o Maranhão. “São 53 quilômetros de um sonho realizado da população de toda região e em benefício de todos os maranhenses. É mais uma obra realizada pelo governo Flávio Dino e o trabalho não acaba. Ainda este ano teremos outras inaugurações que promovem o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado”, afirmou.

Compromisso

Os prefeitos de Barra do Corda e São Raimundo do Doca Bezerra aproveitaram a oportunidade para agradecer o compromisso do governador ao concluir a extensa obra, mesmo em meio à crise financeira enfrentada pelo país. “Estamos aqui hoje em festa ao receber essa obra tão importante. É um investimento do governo do que está se transformando em oportunidades, qualidade de vida e dignidade para as pessoas, integrando duas regiões. Nosso sentimento é de muita gratidão por este sonho realizado através do governador Flávio Dino”, disse o prefeito de Barra do Corda, Eric Costa.

Já o prefeito de São Raimundo do Doca Bezerra, Celiton Miranda, agradeceu em nome da população do município. “Só temos a parabenizar o governador Flávio Dino por cumprir seus compromissos de governo. Me sinto satisfeito e realizado e em nome do meu povo, agradeço ao governador”.

Moradora do Povoado Barro Branco há, a comerciante Francisca Bento, também destacou o compromisso e esforço do governo para a realização da obra. “Este é um sonho de década. Muitos disseram que iriam fazer e nunca fizeram e agora veio o Flávio Dino e fez. Cansei de ir para Barra do Corda e atravessávamos parte da estrada com água na cintura, perdíamos mercadoria no meio do caminho e éramos engolidos pela poeira. Agora melhorou 100%”.

Mais Obras

Somente nos três primeiros meses de 2019, o Governo do Maranhão já investiu mais de R$ 62 milhões em rodovias nas mais diversas regiões do Estado. Foram executados serviços nos Lençóis Maranhenses, Baixada Maranhense e no Baixo Parnaíba.

A finalização das obras de asfaltamento em todos os trechos, somam mais de 90 quilômetros de pavimentação implantada.

Entre rodovias já entregues, em andamento ou a iniciar, o governo está investindo mais R$ 2,6 bilhões com a construção e recuperação de rodovias para garantir novos acessos entre as cidades, bem como o fluxo de mercadorias e serviços por todo o Maranhão.