Governador Flávio Dino entrega kits de instrumentos musicais para igrejas

Em apoio ao trabalho espiritual e cristão desempenhado pelas igrejas, na Grande Ilha, o governador Flávio Dino contemplou o segmento com kits de instrumentos musicais. A ação do Governo do Estado, executada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secma), integra o programa Maranhão Musical. Foram distribuídos, nesta quarta-feira (27), no Palácio dos Leões, 20 kits contendo diversos instrumentos, para 50 igrejas nas cidades de São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar.

O governador Flávio Dino destacou a relevância da ação para reforço das atividades culturais das instituições religiosas. “O programa Maranhão Musical já é implementado há alguns anos, abrangendo vários grupos culturais. Agora, estamos estendendo as ações aos grupos culturais vinculados às igrejas, com a distribuição dos instrumentos, que são importantes para apoiar os trabalhos que essas instituições praticam. Nós acreditamos que, neste momento de grave crise brasileira, quanto mais o governo estiver presente, no dia a dia das comunidades e das instituições, melhor”, enfatizou.

Flávio Dino anunciou ainda a ampliação do programa para outras cidades maranhenses, contemplando mais congregações religiosas. “O programa, nessa nova dimensão, vai continuar e nossa previsão é alcançar pelo menos 500 igrejas, em todo estado o Maranhão”, pontuou o governador.

Para o secretário de Estado de Relações Institucionais (SRI), Enos Ferreira, a entrega é um grande apoio, considerando o momento de pandemia. “O governador Flávio Dino teve a sensibilidade para atender a todos os segmentos da sociedade, com vários tipos de auxílios, contemplando setores da cultura, esporte e outros. As igrejas também foram muito afetadas com a pandemia e esse olhar pleno que o Governo do Estado tem, se materializa hoje, na entrega de kits musicais às igrejas. Nós, que fazemos a articulação do Governo com as igrejas, parabenizamos essa ação importante do governador”, disse.

O sonoplasta Wesley da Silva Santos, que também é líder de ministério, enfatizou a importância dos instrumentos para formações na sua congregação religiosa. “Vai ajudar bastante. Hoje, a gente percebe que tem muitas crianças que querem entrar no meio musical. Há uma grande demanda e a igreja possibilita esse primeiro contato e desenvolve a musicalidade na vida destas crianças e jovens”, avaliou.

O músico Iago Jonas agradeceu o apoio do Governo. “Os jovens terão algo mais para estar na igreja. Na nossa comunidade, temos bastante pessoas esperando e que têm interesse e vão se beneficiar com estes instrumentos. Só temos a agradecer”, frisou.

Somaram 20 kits musicais distribuídos, sendo cada um composto dos seguintes instrumentos: teclado, contrabaixo, bateria, violão, guitarra e microfone. As igrejas beneficiadas com instrumentos receberam ainda, troféus comemorativos produzidos pela Secma, para a solenidade.

O ato de entrega dos instrumentos contou com presenças do do vice-governador Carlos Brandão e dos secretários de Estado Anderson Lindoso (Cultura), Felipe Camarão (Educação); Diego Galdino (Casa Civil); Marcela Mendes (Governo) e Ricardo Cappelli (Comunicação Social).