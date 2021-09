Governador Flávio Dino entrega ambulâncias e reforça a saúde em municípios do Maranhão

O Governo do Estado contemplou mais cidades maranhense com novas ambulâncias. Os veículos são equipados e com itens de segurança para mais segurança e conforto da equipe e pacientes. As ambulâncias vão reforçar o transporte nas unidades de saúde. A medida é mais uma ação do Governo reforçando a parceria com os municípios. A solenidade de entrega, conduzida pelo governador Flávio Dino, ocorreu na manhã desta segunda-feira (20), no Palácio do Leões.

“Entregamos as ambulâncias por acreditarmos na colaboração entre os entes que compõem a federação. O Governo promove investimentos em sua própria rede estadual, e além do que nos cabe, nos preocupamos em auxiliar os municípios. Já adquirimos mais, pois sabemos que veículos destes salvam vidas todos os dias, no Maranhão e por isso, têm grande importância”, pontuou o governador Flávio Dino.

O vice-governador Carlos Brandão citou que é um reforço da parceria Governo e Município na saúde. “Reestruturamos a saúde, construímos vários hospitais macrorregionais, que fazem atendimento de média e alta complexidade, enquanto o município atende na Atenção Básica. Cabe a nós fazer essa parceria, distribuindo essas ambulâncias para salvar vidas. Levar os pacientes dos municípios às unidades macrorregionais e com isso, promover um conjunto de ações na saúde, melhorando vidas”, frisou Brandão.

O secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, pontua que o programa de entrega de ambulâncias do Governo é permanente e reforça o trabalho da gestão na melhoria da saúde na rede estadual e municipal.

“Estamos fazendo a requalificação do transporte sanitário do Estado. É a maior entrega de ambulâncias da nossa história ao longo do tempo, beneficiando os municípios. Esse transporte, feito de forma segura, adequada e obedecendo normas da Vigilância, é um ganho para a sociedade e beneficia todo o Maranhão”, avaliou.

As ambulâncias são equipadas com a possibilidade de se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA), que permite o trajeto da equipe em pé e com segurança. Adquirida com recursos do tesouro estadual, o veículo é equipado com prancha, maca, umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio. Na gestão, cerca de 345 ambulâncias já foram entregues.

“A gente fica muito agradecido por essa entrega do Governo, pois nosso município precisa bastante. A ambulância vai melhorar os atendimentos, ainda mais por estarmos distantes da capital e só tenho a agradecer”, enfatizou o prefeito de Cachoeira Grande, César Castro.

Para o prefeito de Palmeirândia, Edilson Castro, “é de suma importância receber um benefício deste, pois sabemos a dificuldade que temos, principalmente na saúde e portanto, só temos a agradecer ao Governo do Estado”.

“É com satisfação e prazer que o povo de Icatu recebe essa ambulância e agradecemos ao governador que atendeu ao nosso pedido e tem feito muitas mudanças em benefício da nossa população”, destacou o prefeito de Icatu, Walace Mendes.

Nesta etapa, os municípios que receberam os veículos foram Cachoeira Grande, Campestre, Cururupu, Esperantinópolis, Icatu, Palmeirândia, São José dos Basílios, São Pedro da Água Branca e Tuntum. Participaram do evento, secretários de Estado e demais prefeitos contemplados com a entrega.