Governador Flávio Dino empossa novos presidentes da Funac e Fapema

O governador Flávio Dino empossou, na manhã desta sexta-feira (3), em cerimônia no Palácio dos Leões, a nova presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), Sorimar Sabóia, e o novo diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), André Luís Santos.

Flávio Dino iniciou a cerimônia agradecendo à Elisângela Cardoso e Alex Oliveira, que deixam, respectivamente, os cargos de presidentes da Funac e Fapema. “São merecedores de integrar o nosso Governo ou qualquer outro do país. Fizeram trabalho notável à frente dos órgãos, mais ações com menos recursos, multiplicando oportunidades em um momento de trevas. Representam muito daquilo que sonhamos: uma sociedade justa para todos”, disse.

Em seu discurso, o governador fez uma defesa da manutenção dos investimentos em educação no Brasil. “Aconteça o que acontecer neste país, as Universidades e instituições de ensino e pesquisa vão continuar a ter todo o respeito no Maranhão. Vamos sempre defender o conhecimento e o saber. Isso não pode ser negado a novas gerações, e, sobretudo, àqueles que pela primeira vez na história começaram a sonhar com essa realidade”, assegurou.

“As obscenas desigualdades sociais são geradoras de um ciclo de violência institucional, material e simbólica contra as crianças desse país desde o útero materno, e que se transforma em tantos problemas do nosso cotidiano. Estamos aqui para salvar vidas”, defendeu o governador Flávio Dino.

Em complemento, o governador falou da confiança que possui nos novos presidentes. “Temos novas metas a serem alcançadas sobre metas já alcançadas. Esse é o desafio da gestão: colocar novos objetivos e encontrar os meios para alcançá-los. Ambos são cientes da importância de suas funções e tenho confiança de que irão se sair muito bem”, afirmou.

“Daremos continuidade às ações de formação dos servidores, de adequação das unidades de atendimento e de humanização, ressocialização e educação dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas”, garantiu Sorimar Sabóia, que assumiu a Funac.

Para André Luís Santos, “há trabalho muito grande para ser luz, dentro da perspectiva de corte de recursos em nível federal, por isso estamos trazendo novas ideias, para tentar diversificar as ações junto aos pesquisadores, seguir o caminho de fortalecimento da Fapema”.

Perfil dos empossados

Sorimar Sabóia Amorim é assistente social, graduara pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e pós-graduada na Área de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes pela Universidade de São Paulo (USP). Atuou como assistente social na Prefeitura Municipal de São Luís e como chefe da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas da Funac, entre outros cargos na instituição. Foi presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (2015 a 2016) e do sindicato dos assistentes sociais do Estado do Maranhão (2013 a 2018).

André Luís Santos é graduado em Licenciatura em Construção Civil pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET), especialista em geoprocessamento aplicado ao planejamento urbano e rural pelo CEDECON. Mestrado em Engenharia de Eletricidade, ênfase em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e doutorado em Ciência e Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014). É professor e pesquisador no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).