Governador Flávio Dino e Djamila Ribeiro discutem políticas públicas para a população negra

O governador Flávio Dino recebeu, na manhã desta segunda-feira (14), a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, ativista dos movimentos negro e feminista. Durante o encontro, o governador discutiu e apresentou as políticas públicas de valorização, reconhecimento e geração de oportunidades para a população negra do estado, implantadas pelo Governo do Maranhão.

Djamila Ribeiro está em São Luís para participar da 13ª Feira do Livro de São Luís (FELIS). Além disso, na agenda estão ainda compromissos com a Secretaria de Educação (Seduc) e com a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), ambas para aprofundamento e discussão de novas ações governamentais para comunidades quilombolas.

“Foi muito bom conhecer as políticas que estão sendo feitas em relação à população negra. O Maranhão é um estado que tem uma população negra muito grande, que é fundante dessa cultura. Foi muito importante saber da Casa do Tambor de Crioula, do Museu do Reggae e das políticas publicas que estão sendo feitas com a população quilombola”, disse Djamila Ribeiro.

Ainda de acordo com a filósofa, com a aposta em políticas inclusivas, o Maranhão se mostra na contramão do cenário nacional. “Espero que seja o início de um diálogo muito interessante para podermos reverberar. O Maranhão está sendo um polo muito importante de resistência e de luta pela manutenção dos direitos humanos”, acrescentou.

De acordo com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, o Governo prepara novas ações em prol da população negra. “Temos tido um grande avanço. Preparamos a implantação do primeiro quilombo urbano de São Luís, estamos colocando em discussão o Estatuto da Igualdade Racial. São avanços que temos rumo ao mês de novembro, que é o mês da Consciência Negra. Um momento muito importante para o povo do Maranhão e para o Governo, que pode apresentar mais essa ação afirmativa para a população negra”, pontuou.

Também acompanharam a reunião o secretário Francisco Gonçalves, da pasta de Direitos Humanos e Participação Popular, e a secretária Tatiana Pereira, de Juventude.