Governador Flávio Dino doa livros e inaugura biblioteca em projeto literário de alunos do Centro Educa Mais em São Luís

No ano passado, o Centro Educa Mais Professora Estefânia Rosa, escola em Tempo Integral localizada no bairro Turu, em São Luís, foi um dos 70 equipamentos educacionais na capital que passaram por uma ampla revitalização. Neste sábado (23), a biblioteca da escola, que já havia sido reformada, foi inaugurada pelo governador Flávio Dino e recebeu um novo acervo, com 400 títulos, além de nova mobília, com mesas, cadeiras e estantes, para dar mais conforto aos estudantes.

A entrega ocorreu durante uma Feirinha Literária organizada por alunos de um dos Clubes de Protagonismo da escola. Partiu dos estudantes a iniciativa para tornar a biblioteca da escola mais atrativa para os alunos.

Meses atrás, alguns desses jovens tiveram a oportunidade de conversar com o governador sobre a importância da leitura. Flávio Dino prometeu que participaria da inauguração da biblioteca e cumpriu.

“Nas Escolas de Tempo Integral nós temos os Clubes de Protagonismo, organizados pelos próprios estudantes. Eles tiveram um debate comigo sobre livros, leitura e literatura. Me convidaram para estar aqui, e eu disse que viria para essa inauguração para valorizar o trabalho que é feito por eles, por toda a comunidade educacional”, declarou o governador Flávio Dino.

“É muito bom ter o apoio de uma pessoa como o governador”, destacou Isadora Medeiros, aluna que coordena o projeto Quero Minha Biblioteca Revitalizada, formado por membros do Clube de Protagonismo Leitores Sem Fronteiras, que mobilizou a reorganização da biblioteca.

“A gente tomou essa iniciativa porque a biblioteca estava meio caída. A gente não tinha um bom acervo e ela quase não era visitada. A gente tornou o ambiente mais atrativo para atrair novos leitores. A direção bate muito na tecla do protagonismo, que o jovem tem que ser protagonista e autônomo. A gente veio com essa ideia, falou com a direção e a direção deu todo o apoio”, detalha Isadora.

A estudante agradeceu pela presença do governador. “O governador está trazendo livros para a gente e isso é importantíssimo. A gente vê o quanto ele se importa com essa causa. O apoio dele para a gente é fundamental. Parecia inacessível, mas ele veio aqui”, elogiou.

Biblioteca Jean Camarão

Com a inauguração, o espaço ganhou um novo nome e passa a ser chamado Biblioteca Jean Camarão, uma homenagem da comunidade escolar à avó paterna do secretário de Educação (Seduc), Felipe Camarão, que também esteve presente na inauguração.

Felipe Camarão lembra que antes da reforma em 2018, o Centro Educa Mais Professora Estefânia Rosa estava abandonado e era usado como abrigo para usuários de drogas.

“O governador Flávio Dino reconstruiu essa escola e hoje ela é uma das mais belas da rede estadual. É uma escola em Tempo Integral que oferece ensino de altíssima qualidade, uma escola completa. Os nossos meninos e meninas, juntos com nosso corpo docente preparam essa surpresa, uma Feirinha Literária muito bonita”, destacou o secretário.

Escolas em Tempo Integral

O governador Flávio Dino frisou ainda o crescimento da rede de Educação Integral do Maranhão e a elevação da qualidade de ensino no estado, como o que hoje é oferecido no Centro Educa Mais Professora Estefânia Rosa.

“Nós temos um grande projeto que são as Escolas de tempo integral. Vamos chegar no ano que vem a mais de 80 escolas funcionando nesse modelo. Nós temos uma grande rede de ensino em todas as regiões, graças a Deus avançando nas várias modalidades de escolas”, concluiu.