Governador Flávio Dino discute metas da gestão com equipe de Governo

O governador Flávio Dino reuniu-se, na manhã desta terça-feira (9), no Palácio dos Leões, com secretários de Governo, presidentes de autarquias, fundações e empresas públicas ligadas ao poder estadual para discutir as novas metas da gestão 2019-2022.

Durante a reunião, a equipe de Governo debateu as estratégias para otimizar os recursos públicos, em período de crise econômica no cenário nacional, para operacionalizar o plano de governo legitimado pela população maranhense em outubro de 2018.

“Continuamos em um momento de recessão da economia nacional, e isso impacta finanças públicas de todas as esferas, como União, Estados e Municípios. Direcionamos o Governo para atravessar esse momento, com foco na melhoria da vida dos maranhenses”, afirmou Rodrigo Lago, secretário de Comunicação e Assuntos Políticos.