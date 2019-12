Governador Flávio Dino cumpre agenda em municípios do interior inaugurando obras na área social e da educação

Um pacote de obras, serviços e ações para melhorar as condições de milhares de pessoas em municípios do interior do Maranhão. Neste sábado (7), o governador Flávio Dino percorreu cidades com baixo índice de desenvolvimento e inaugurou obras nas áreas de infraestrutura, educação, segurança alimentar, habitação e abastecimento. A agenda integra plano do Governo do Estado que tem como objetivo melhorar os índices econômicos e sociais nos 30 municípios com menores índices de desenvolvimento.

A série de benfeitorias vão promover cidadania e resgatar a dignidades às comunidades atendidas. A agenda foi marcada pelo Dia D de inaugurações das novas unidades do programa Restaurante Popular. Foram sete equipamentos entregues, onde serão servidas refeições pelo valor simbólico de R$ 2 e oferecidos serviços diversos como capacitações, assistência social e atendimentos em saúde básica. Na ocasião, foram inauguradas unidades escolares pelo programa estadual Escola Digna, de sistemas de abastecimento de água, quadra poliesportiva e outras melhorias.

A programação teve início na cidade de Penalva, onde o governador Flávio Dino entregou o prédio do Centro de Ensino Antero Câmara Penha. A unidade conta com estrutura de salas de aula, cozinha, banheiros e outras dependências. A obra integra as atividades do programa estadual Escola Digna, coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O programa do Governo do Estado vem transformando construções de bairro e palha em escolas de alvenaria.

“Essa é uma semana muito importante, marcada pela entrega de escolas dignas e restaurantes populares, mostrando que investimos com seriedade e, sobretudo, com muito senso de responsabilidade social. Combater as desigualdades é investir na educação e demais políticas sociais, como temos feito, apesar das crises no país. Temos conseguido avançar e cumprir nossas metas e estamos chegando perto de mil obras educacionais, um recorde na história do Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.

A população de Penalva foi contemplada ainda com 40 kits de irrigação, que vai beneficiar 40 famílias no município. A ação coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF) garante água limpa e acessível a populações da região. “Quero parabenizar o governador e sua gestão, por mais uma entrega importante em nossa cidade, com essa escola que vai servir às nossas crianças. E é com esse olhar diferenciado para a educação pública que o governador mudará nosso estado e construirá um futuro melhor”, enfatizou o prefeito da cidade, Ronildo Campos.

Em Cajari, o governador Flávio Dino entregou o primeiro dos sete restaurantes populares da agenda e anunciou o pacote de benfeitorias, na Rua do Aeroporto, bairro Lourdes, às 10h30. Além do equipamento de segurança alimentar, o município foi beneficiado com a entrega do Centro de Ensino Nossa Senhora da Conceição, mais uma unidade do Escola Digna e a promoção da Feirinha da Agricultura Familiar, iniciativa da SAF.

Para o estudante Ellianderson Barros, 15 anos, a inauguração da escola representa “uma oportunidade real para estudarmos, com qualidade, com conforto e condições reais para conseguirmos avançar e sonhar com o ensino superior”. A estudante Tailma Moraes, 15 anos, avaliou o prédio “como um dos mais bonitos e com toda a estrutura para o estudo, realmente uma escola digna”.

O vice-governador Carlos Brandão coordenou a agenda no município de São Roberto, cidade que integra o Plano Mais IDH. A população foi beneficiada com Restaurante Popular e uma quadra poliesportiva coberta, fruto da Lei de Incentivo ao Esporte, que vai garantir um espaço adequado ao lazer e prática esportiva. A quadra tem acessibilidade, refletores de led, arquibancada e academia ao ar livre.

Outras inaugurações, coordenadas pelo secretariado do Governo do Estado, ocorreram em várias cidades do interior do estado: em São Raimundo do Doca Bezerra a população ganhou um Restaurante Popular e reforço no abastecimento de água com entrega de sete cisternas; em Aldeias Altas, um Restaurante Popular e mais 40 cisternas tipo ‘telhadão multiuso’, de 25 mil litros destinadas à produção de alimentos, foram entregues beneficiando 40 famílias. Em Lagoa Grande, foi entregue um Restaurante Popular, uma Escola Digna, 100 casas na zona rural e sistemas de abastecimento de água; já em Serrano do Maranhão, houve a entrega de Restaurante Popular; na cidade de Lago Açu também foi inaugurado mais um restaurante, além da entrega de poços, reforçando o sistema de abastecimento de água, e da nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).