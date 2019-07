Governador Flávio Dino cumpre agenda em Imperatriz inaugurando obras e entregando equipamentos

Avenida Bernardo Sayão será inaugurada no sábado, 13. (Foto: Divulgação)

O governador Flávio Dino estará na Região Tocantina nesta sexta-feira (12) e sábado (13), cumprindo agenda no município de Imperatriz. Na ocasião, serão inauguradas obras nas áreas de infraestrutura, cidadania, trabalho e renda. O governador inaugura a nova sede do serviço Sine, assina ordem de serviço para construção da Casa da Mulher Maranhense, visita a Expoimp e entrega totalmente reestruturada a Avenida Bernardo Sayão. A agenda integra plano da gestão estadual que promove ações parceiras pelo fortalecimentos dos municípios maranhenses.



Governador e comitiva iniciam a agenda de Governo na noite de sexta (12), com a solenidade de entrega de prédio do Sine Imperatriz, a partir das 19 horas. “Vamos entregar um prédio totalmente reconstruído, que vai possibilitar mais conforto e comodidade aos trabalhadores e empregadores. A nova estrutura vai auxiliar na melhoria e ampliação dos serviços oferecidos pelo órgão, principalmente quanto ao encaminhamento ao mercado de trabalho e oferta de qualificação profissional”, destacou o secretário do Trabalho e da Economia Solidária (Setres), Jowberth Alves.

Sine Imperatriz será inaugurado na sexta-feira, 12. (Foto: Divulgação)





O projeto incluiu a reforma em toda em estrutura física do prédio, que pertence ao Governo do Estado. Com as melhorias, servidores e público terão mais conforto e comodidade para suas atividades e solução de demandas. Entre os serviços oferecidos pelo Sine da região está intermediação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, promoção de cursos de qualificação e atendimento do Seguro Desemprego.



A unidade possui três salas e atendimento com recepção, cinco guichês, três banheiros, auditório, cozinha e depósito. O prédio fica à Rua Maranhão, 538 Centro. Com esta, totalizam 17 as agências do Sine, distribuídas em 16 municípios do Maranhão. Em seguida, o governador assina ordem de serviço para construção da Casa da Mulher Maranhense e às 20h, visita a programação da 51ª Expoimp, tradicional feira agropecuária mais popular do sul do estado. Na ocasião, no estande do Governo na feira, o governador ainda fará a entrega de uma ambulância ao município de João Lisboa e conduz outras ações de gestão.



No sábado (13), o governador inaugura importante obra de infraestrutura para a região, a Avenida Bernardo Sayão, garantindo mais mobilidade e acesso. A via é uma das avenidas mais importantes de Imperatriz e recebeu serviços de reconstrução, ganhando ainda dois quilômetros de ciclovia e pista de caminhada. Para as obras, o Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 3 milhões.



“Trata-se de uma obra de grande impacto para a população, por interligar regiões, promover a mobilidade e proporcionar um espaço democrático e em adequadas condições para a prática de atividades diversas de lazer. Uma via renovada que vai contribuir para maior fluidez do trânsito e melhor qualidade de vida desta população”, destacou o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.



A avenida recebeu novo asfalto que dará mais durabilidade ao pavimento, sendo a área de intenso fluxo diário. A Bernardo Sayão interliga a BR-010 e vários bairros do município. Na ciclovia, além da sinalização horizontal e vertical, foram instalados gelo baiano – espécie de concreto para impedir o trânsito dos automóveis.