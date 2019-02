Governador Flávio Dino cumpre agenda de vistorias em obras na saúde, infraestrutura e mobilidade urbana

Solução definitiva aos problemas de atendimento na urgência e emergência no Maranhão. Esta é a proposta do Governo do Estado com a construção do Hospital da Ilha, no Turu, que está com obras em andamento. Na manhã desta quinta-feira (31), o governador Flávio Dino, acompanhado de comitiva de secretários, visitou o canteiro de obras e vistoriou os serviços. A agenda contemplou ainda vistoria a obras do prolongamento da Avenida Litorânea e ampliação da Avenida Jerônimo de Albuquerque.

Na etapa de terraplanagem, fundações e estruturações em concreto armado, o cronograma de serviços segue o projeto e tem reforço nas ações estruturais, que devem ser concluídas até o final deste ano. A unidade vai iniciar com 212 leitos e em uma segunda etapa vai totalizar aproximados 400 leitos de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital servirá todo o Maranhão, atendendo prioritariamente demandas da capital, Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar.

“Este será o ‘novo Socorrão’, construído em ponto central da cidade e com obras em pleno andamento. Assim, o Governo do Estado presta assistência completa à saúde do Estado. É uma obra grandiosa, em uma área bem extensa e que vai garantir um complexo de atendimento que, de fato, vai resolver o problema a urgência e emergência, na área metropolitana e em todo o Estado”, pontuou o governador Flávio Dino, durante a vistoria.

Dino complementou citando a estrutura estadual na urgência e emergência, citando na rede outras unidades como o Hospital de Ortopedia e Traumatologia, Hospital do Câncer, Hospital de Alta Complexidade, as Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) e o Hospital da Criança, que está em obras de ampliação, fruto de parceria com a Prefeitura de São Luís.

O Hospital da Ilha tem previsão de entrega no prazo de 32 meses. O secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, reafirmou a o objetivo do hospital na solução das problemáticas da urgência e emergência no Maranhão. “Esta unidade vem somar aos Socorrões, que apesar de todos os esforços, são estruturas que atualmente não conseguem atender a população de maneira adequada. O Hospital da Ilha será maior que estas duas unidades existentes e oferecendo serviços ampliados para que possamos atender melhor, com mais qualidade e dignidade a população”, enfatizou. A obra é executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).

Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Flávio Dino avaliou os serviços de ampliação do trecho que vai do bairro Angelim passando pelo Turu e finalizando na Cohab. “Esta é mais uma obra estrutural que vai garantir mais fluidez ao trânsito e reduzir os engarrafamentos ao longo deste trecho, portanto, de grande importância para a cidade e a população”, destacou o governador.

Será construída uma nova pista de rolamento e passeio de pedestre, melhorando o trânsito ao longo de aproximadamente 12 metros, com o alargamento da avenida em 500 metros. Os serviços são executados pela Agência Executiva Metropolitana (Agem) e têm previsão de entrega em 90 dias.

Acompanharam as vistorias, os secretários de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares e de Infraestrutura, Cleiton Noleto; os vereadores Astro de Ogum e Honorato Fernandes.

Nova Litorânea

No trecho do prolongamento da Avenida Litorânea, os serviços estão na etapa de demolição e limpeza do leito da nova via, além da construção de muro de contenção, representando mais de 30% da obra já executada. Após, seguem ações de drenagem profunda e terraplanagem. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim deste ano e as ações de requalificação até final de 2020.

A obra contempla a implantação do BRT Litorânea e é dividida em duas etapas. O lote I compreende a ampliação da Avenida Litorânea em 1.800 metros; requalificação da Avenida São Carlos-Sesc Olho d’Água) e de um trecho da Avenida Colares Moreira, próximo à rotatória do Comando da Polícia Militar. O lote II abrange a requalificação da Avenida dos Holandeses, em trecho que vai da rotatória do Comando da PM ao Araçagi.

Serviços de urbanização e paisagismo somam ao projeto, que prevê bares e restaurantes padronizados e novo pavimento de 1500 metros. Donos de estabelecimentos que tinham no segmento de trabalho sua fonte de renda, com o novo projeto serão realocados de maneira mais adequada.

“Avaliamos como bastante positiva esta etapa das obras, onde houve reavaliação do projeto considerando questões importantes que atendem a múltiplos objetivos. Este novo desenho atende a melhoria da mobilidade urbana preservando as residências e os investimentos comerciais existentes e assim, evitando transtornos e perdas de empregos. Uma obra bem concebida que vai trazer grande melhoria para fluidez do trânsito e ganhos para o lazer e turismo da cidade”, pontuou o governador Flávio Dino.

“Podemos dizer que estamos diante da maior obra de infraestrutura viária do Governo do Maranhão. Este projeto representa um grande avanço na área do transporte público da Região Metropolitana de São Luís e tem uma série de impactos positivos na geração de emprego, no turismo e na área social”, pontuou o presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Lawrence Melo.

A obra tem investimentos do Governo Federal com a contrapartida do Governo do Estado, no valor de R$ 140 milhões.

IEMA

A vistoria da equipe de governo ao Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) em São Luís verificou o estágio da reforma da piscina e a ampliação das áreas de lazer e construção de uma nova biblioteca, auditório e novas salas.

A obra está orçada em R$ 2 milhões e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2019. Mais de 60% dos 800 m² que incluem a obra já estão concluídos. “Teremos um espaço adequado para que nossos 480 estudantes possam vivenciar, em toda sua extensão, as possibilidades que o IEMA oferece”, afirmou o governador.

Ele também falou da melhoria da rede de educação de todo o estado: “Vamos continuar esse processo de aprimoramento das unidades para que até o fim desse segundo mandato nós consigamos entregar à população uma rede estadual de educação científica e tecnológica, que é uma grande novidade no cenário da educação no Maranhão”.

Rangedor

No Parque Estadual do Rangedor, o governador Flávio Dino vistoriou as obras de finalização das pistas de caminhada e ciclovias. O espaço também tem previsão de entrega para 2019 e está ganhando praças e academias ao ar livre para as práticas esportivas.

No total, serão 3.500 metros de pistas. O parque possui 120 hectares e as construções serão realizadas na área que estava degradada pelo desmatamento ilegal. Haverá ainda espaço específico para instalação de um Batalhão de Polícia Ambiental.