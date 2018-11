Governador Flávio Dino cumpre agenda de entregas na Baixada Maranhense

A manhã desta terça-feira (20) foi marcada por entregas em dois municípios da Baixada Maranhense: Cajari e Penalva. Em Cajari, o governador Flávio Dino, acompanhado do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, do secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares e do secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, entregou o Centro de Ensino Quincio Pinto Muniz completamente reconstruído. Fundado nos anos de 1980, o Centro de Ensino é a única escola de Ensino Médio da cidade e desde os anos de 1984 não recebia nenhuma reforma significativa.

“A escola já ficou espalhada em vários lugares. Nas escolas do município, na colônia de pescadores, no salão paroquial da igreja, no sindicato de pescadores. Nossa escola não tinha estrutura nenhuma, sentíamos nos nossos alunos a tristeza em estudar em uma escola com salas pequenas e muito quentes”, relembra a gestora Geral do Centro de Ensino Quincio Pinto Muniz, Vitória Muniz, ao falar da falta de estrutura adequada para que estudantes e professores exercessem de forma digna a prática escolar.

“Hoje estamos entregando mais uma escola digna no Maranhão para iluminar o caminho de esperança desses jovens em direção à realização dos seus sonhos”, destacou o governador Flávio Dino.

A reforma e ampliação do Centro de Ensino Quincio Pinto Muniz faz parte das ações do Programa Escola Digna e recebeu investimentos na ordem de R$ 1.533.373,00 que garantiram serviços em toda a infraestrutura do prédio, incluindo revisão dos sistemas elétrico e hidráulico, colocação de piso, ampliação do número de salas de aula, reforma e adequação da cozinha e banheiros, biblioteca, sala de professores, laboratórios de Ciências e Informática e quadra poliesportiva. Além da tão sonhada climatização há muito, também, esperada pela comunidade escolar.

O secretário Felipe Camarão ressaltou que a reforma foi um compromisso do governador com a comunidade escolar de Cajari. “Mais uma promessa cumprida pelo governo Flávio Dino. Estive nesta escola há um ano e constatei a situação que estava. A comunidade pediu ao governador a reforma da escola e hoje estamos entregando a nova escola. É um grande dia para Cajari e para o programa Escola Digna”, enfatizou.

“Agora ganhamos salas de aula a mais, laboratório de ciências e informática, sala de professores, porque a que tínhamos foi cedida para os alunos, os banheiros. ‘Pro’ que temos hoje, esse é um sonho realizado. Agora é uma escola digna não só para alunos, mas para professores também”, reafirma a gestora.

Atualmente, os estudantes dividem espaço com alunos do Ensino Fundamental no prédio da Unidade Integrada José de Anchieta, que é da Prefeitura Municipal e foi cedida, por meio de parceria com o Governo do Estado, para que os estudantes não tivessem prejuízos com o calendário escolar enquanto o Centro de Ensino passava pela reestruturação. “Dividir o espaço com os alunos do fundamental dificulta muito. E a gente não se sente confortável por estar na escola dos outros, é muito bom dividir, eles estão fazendo algo muito bom para nós (em dividir o espaço), mas é muito melhor a gente estar em um lugar que é nosso. A expectativa em receber o prédio novo está muito grande. Vai ser um sonho realizado por todos nós”, afirma a estudante da 1ª série do Ensino Médio, Mayara Vilesse.

Sentimento de gratidão também compartilhado por Jadson Santana, 15 anos, estudante da 1ª série do Ensino Médio. “Estou muito ansioso para usar os novos espaços, principalmente a biblioteca porque eu gosto muito de ler e agora vou ter um espaço para me dedicar a essa paixão”, diz ele.

A reforma geral do C.E. Quíncio Pinto Melo beneficiará os mais de 460 estudantes com uma estrutura digna que oferece melhores condições para o ensino e a aprendizagem.

Para as estudantes da 3ª série, Daucilene Andrade Silva (18 anos) e Mila Andrade Pinheiro (17 anos) o novo prédio em nada lembra a escola sucateada e sem vida em que elas estudaram nas séries iniciais do Ensino Médio.

Prestes a concluir o Ensino Médio, as estudantes agora desejam que os estudantes que desfrutarão da nova unidade escolar possam aproveitar e zelar pelos novos espaços.

Povoado Jacaré, Penalva

Em Penalva, o governador Flávio Dino foi ao povoado Jacaré, que recebeu uma série de investimentos do governo.

“Jacaré é um povoado muito importante no município de Penalva, que concentra na zona rural mais de 10 mil habitantes. E nós estamos trazendo pela primeira vez serviços públicos que são essenciais, a exemplo da presença da polícia, pavimentação de ruas com o Mais Asfalto, a construção de uma Escola Digna, e em parceria com a Prefeitura, nós vamos melhorar a vida da população e mostrar que este é um Governo que chega onde jamais havia chegado ações governamentais”, destacou Flávio Dino.

O povoado recebeu, pela primeira vez, pavimentação asfáltica, que chegou às três principais vias da cidade. A obra do programa Mais Asfalto representa um investimento de mais 1 milhão de reais.

Outras ações

O governador Flávio Dino aproveitou a passagem por Jacaré para visitar o Quartel da Polícia Militar, que desde julho do último ano tem reforçado a segurança local.As diferenças já são sentidas pelos jacarezenses. Proprietária de um salão de beleza, Sâmia Bandeira disse que com as ruas mais seguras com presença policial e também asfaltadas, até a clientela aumentou. “A minha rua tinha muito buraco e muita terra, as portas também não podiam ficar abertas até tarde, porque era arriscado. Agora, melhorou 100%, deu até para eu dar uma arrumadinha no salão, está tudo mais bonito”, contou.

Para assegurar mais rapidez ao transporte de pacientes de Penalva e região, o governador Flávio Dino entregou ainda uma lancha ambulância para população do município, equipada com maca, oxigênio e todos os equipamentos de uma ambulância padrão para atender a comunidade especialmente no período das cheias. O prefeito de Penalva, Ronildo Campos, afirmou que foi a primeira vez que um governador foi ao povoado, empregando o ineditismo de levar tantas ações de gestão estadual . “Receber o governador aqui, hoje, é um marco na história de Jacaré. E ele chega trazendo investimentos que tiram o povoado do esquecimento, conferindo qualidade de vida aos moradores”.