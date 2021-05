Governador Flávio Dino assina termo para pavimentação de vias no interior do estado

As ruas de municípios do interior do Maranhão serão melhoradas com a iniciativa do Governo do Estado. Nesta terça-feira (18), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino assinou acordo de cooperação técnica e termo de doação de blocos intertravados de concreto. Os itens serão utilizados para pavimentar vias públicas em Aldeias Altas, Apicum-Açu, Bom Lugar e Paulo Ramos.

“Temos o Mutirão Rua Digna, que resultou em centenas de vias urbanas pavimentadas com a parceria do Governo, prefeituras, associações e sociedade. Estamos fortalecendo essa linha de trabalho, na medida em que o sistema penitenciário amplia sua capacidade de produção e, com isso, conseguiremos atender mais cidades. Hoje, serão quatro municípios e outros virão, pois isso significa melhoria de vida à população e geração de trabalho e renda nos municípios do nosso estado”, frisou o governador Flávio Dino.

O vice-governador Carlos Brandão pontuou “a atitude municipalista do governador Flávio Dino, na qual o Governo doa os bloquetes e as prefeituras doam o assentamento, transformando ruas de lama e poeira em ruas dignas”. Brandão frisou ainda “a grande conquista do programa, no melhoramento das ruas e do tráfego das cidades”. O acordo foi celebrado entre Governo, por meio das Secretarias de Estado de Governo (Segov) e de Administração Penitenciária (SEAP), com as prefeituras contempladas.

A fabricação de blocos é um dos projetos do programa Trabalho com Dignidade, idealizado e executado pela SEAP. O foco é a inserção de mão de obra carcerária na produção de artefatos de concreto para uso em pavimentações. A oficina de trabalho objetiva, principalmente, a profissionalização de internos.

“É um projeto inovador no Brasil. Nossa pretensão é, até o final do ano, instalar cerca de 100 fábricas, para atender a todo o Maranhão. Agradecemos a confiança do governador neste projeto e a SEAP trabalha diuturnamente para manter a produção. Inovamos, premiando os internos e servidores e conseguimos aumentar a produção, podendo assim atender mais cidades”, frisou o titular da SEAP, Murilo Andrade.

O prefeito de Aldeias Altas, Kedson Araújo, destacou a satisfação em ser contemplado pelo Governo. “Os bloquetes serão aplicados de forma muito responsável, levando aos bairros mais carentes uma rua digna. Parabenizo o governador por sempre enxergar os mais humildes e carentes do nosso estado”, enfatizou.

A prefeita de Bom Lugar, Marlene Miranda, frisou “o compromisso da gestão com o povo e um governador parceiro, que vai nos ajudar a fazer de Bom Lugar uma cidade cada vez melhor”. A pavimentação de vias públicas com os blocos intertravados de concreto (bloquetes) vem incentivando o trabalho, a iniciativa popular, além de gerar emprego e renda. Os blocos de concreto são produzidos por detentos do sistema penitenciário de Pedrinhas, contribuindo para a ressocialização e remissão de pena.

“Agradeço ao governador, por essa iniciativa em benefício ao nosso município. Nossa cidade só tem a crescer e sabemos que teremos mais ações parcerias. Precisamos das ações do Governo, que pode nos ajudar nesse momento”, disse o prefeito de Paulo Ramos, Adailson Machado.

Atualmente, a SEAP coordena 30 fábricas de blocos, com produção mensal de 40 mil blocos e mão de obra de 170 internos. A expectativa é que, até o fim deste semestre, alcance 64 fábricas com inserção de mais 612 internos no trabalho.

Também participaram da solenidade: o secretário de Estado de Articulação Política, Rubens Júnior; e o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Rafael Leitoa.