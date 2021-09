Governador Flávio Dino assina ordens de serviço para obras de pavimentação em 7 municípios

Nesta quinta-feira (9), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino assinou ordens de serviço para o início de obras de pavimentação asfáltica em sete municípios maranhenses. Foram autorizadas obras de pavimentação, por meio do programa Mais Asfalto, ação do Governo do Estado, executada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).

Com investimentos do Governo, as obras autorizadas vão beneficiar as cidades de Cantanhede, Lago Verde, Paraibano, Santa Luzia, São Bento, Olinda Nova do Maranhão e Pirapemas. As intervenções têm por objetivo movimentar as economias locais, gerar empregos e levar benefícios a milhares de pessoas em todo o Maranhão. Pelo programa Mais Asfalto, a Secid vai executar obras de pavimentação de vias urbanas nas cidades contempladas.

“O Brasil, infelizmente, atravessa uma grave crise, e em várias dimensões e precisamos enfrentá-la com trabalho, diálogo e união. Vemos dificuldades em todas as áreas, inflação de alimentos, o país paralisando e aqui no Maranhão estamos fazendo diferente. Essas ordens de serviço e muitas obras que estamos inaugurando todos os dias, fazem parte deste esforço de melhorar, efetivamente, a vida da população, levando direitos, serviços públicos, infraestrutura e, ao mesmo tempo, combater a crise nacional com ações práticas. E sempre chamando as prefeituras para caminharem conosco. Hoje, especialmente, o programa Mais Asfalto foi o objeto principal desse conjunto de assinaturas, com obras iniciando imediatamente em todos os municípios beneficiados”, frisou o governador Flávio Dino.

O prefeito de São Bento, Dino Penha, agradeceu o apoio do Governo para o desenvolvimento do município. “Ainda não tivemos nenhum governador igual a Flávio Dino. São Bento está recebendo muita coisa, entre estas, a implantação da UEMA, a Policlínica que servirá a toda nossa região e agora, o asfalto. A população de São Bento fica muito agradecida com essa parceria com o Governo do Estado, que tem acrescentado muito para nós. Me sinto feliz e muito satisfeito”, disse.

A prefeita de Paraibano, Vanessa Furtado, pontuou que a satisfação em ter a parceria do Governo na realização das obras. “Quero agradecer essa ordem de serviço para a pavimentação em nossa cidade. Mais uma vez, uma obra importantíssima que irá beneficiar a população. Só temos a agradecer ao nosso governador”, afirmou a prefeita.

Outra cidade que irá receber ações do Mais Asfalto é Santa Luzia. A prefeita Francilene Queiroz destacou a importância do benefício para o município. “É muito importante receber esse apoio do Governo do Estado, que vai contemplar várias ruas da nossa cidade com melhoria da pavimentação asfáltica, beneficiando a população com mobilidade”, destacou. No evento, o titular da Secid, Márcio Jerry, e o secretário de Esportes, Rogério Cafeteira.