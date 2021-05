Governador Flávio Dino assina ordem de serviço para parque ambiental em Morros

Morros, uma das cidades turísticas mais frequentadas do estado, terá mais um atrativo com a revitalização do parque estadual, que receberá o nome de Parque das Águas. Nesta quinta-feira (6), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino assinou ordem de serviço autorizando as obras na área. Ao ser concluído, o parque será mais uma alternativa de lazer, convivência e prática esportiva para moradores e visitantes, além de espaço para preservação ambiental.

O governador Flávio Dino pontuou o viés da geração de trabalho e renda que se formará com as obras do parque e após sua conclusão. “Os parques são complexos empreendedores, pelas oportunidades que se formam ao seu redor. Estamos muito felizes em poder dar este passo para a cidade de Morros e Região do Munim. Temos também a dimensão ambiental do projeto, pois, só há desenvolvimento se for para nós e nossos herdeiros. O que será realizado vai preservar a natureza local e ficará para as próximas gerações. Agradecemos à união política com a cidade de Morros e tenho convicção, tudo que temos para a cidade, será concretizado”, frisou Flávio Dino.

A infraestrutura vai melhorar uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados. O conjunto de benefícios agrega uma fonte interativa, fonte das pedras, playground, pista de cooper, academia ao ar livre, quiosques, quadras poliesportivas, praça de contemplação e outros. Para as obras, o Governo do Estado investe mais de R$ 4,3 milhões. O parque será um cartão postal de Morros e Região do Munim e a previsão é que seja inaugurado até final deste ano.

“Mais uma grande obra para a cidade, que vai oportunizar o emprego, renda e o convívio familiar. Estamos muito satisfeitos com esse parque que vai representar a cidade de Morros, o maior equipamento do Governo do Estado na região e o mais importante, será entregue à população ainda este ano”, destacou o secretário de Estado de Governo (Segov), Diego Galdino. A obra é executada pela Segov em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA).

O prefeito de Morros, Milton Santos, ressaltou a sensibilidade do governador com as ações de apoio aos municípios, especialmente, o olhar para Morros. “Agradeço a todos que estiveram conosco e nos ajudaram a concluir esse convênio. Agradeço ao governador Flávio Dino pela sensibilidade, em sempre ter atenção à nossa cidade e que se materializa nesta e outras ações em benefícios de nossos moradores”, disse.

Durante a transmissão foi exibido vídeo com o projeto simulado de como será o parque quando estiver pronto.

Também acompanharam a solenidade: o vice-governador Carlos Brandão; o titular da SEMA, Diego Rolim; o deputado estadual Ricardo Rios, que solicitou a obra ao Governo do Estado; e demais autoridades do município.