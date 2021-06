Governador Flávio Dino assina convênio para contratações pelo programa Trabalho Jovem

Cerca de cinco mil jovens terão a oportunidade de inserção no mercado de trabalho com o programa Trabalho Jovem, ação do Governo do Estado. O programa se concretiza com a assinatura da contratação dos jovens, em evento realizado nesta terça-feira (8) no auditório do Palácio dos Leões, conduzido pelo governador Flávio Dino. Na ocasião, o governador entregou fardamentos e lembranças aos participantes já inseridos nas ações.

“Temos vagas em cursos de formação profissional e de trabalho, com o apoio do Governo e contrapartida da empresa na contratação. O que unifica todas essas ações é a ideia que o Governo, apoiando os setores público e privado, consiga propiciar oportunidades para que o jovem tenha experiência profissional. Com isso, consiga abrir perspectivas de trabalho e renda, para si e suas famílias, sobretudo nesse momento de grave crise econômica que o Brasil atravessa”, pontuou o governador Flávio Dino.

“Essa ação se soma a várias, realizadas pelo governador Flávio Dino, no sentido de fortalecer a economia, para combater esse momento delicado que vivemos. Hoje aqui, temos a inserção de cinco mil jovens no mercado, em sua primeira experiência, apoiando estes jovens e o comércio, para que sintam o auxílio do Governo, neste momento difícil”, destaca o titular da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio (Seinc), Simplício Araújo.

O programa Trabalho Jovem é uma contribuição do Governo do Estado para a geração de emprego, trabalho e renda aos jovens maranhenses. A iniciativa oportuniza cursos, emprego e estágio aos participantes. A empresa contratante recebe R$ 1 mil do Governo e arca com os custos trabalhistas. A contratação é com carteira assinada. São mil vagas para emprego, duas mil para estágio, duas mil pelo programa Agentes Jovens Ambientais, além de 100 residências em Ciência Agrárias e 300 vagas para agentes jovens de desenvolvimento rural quilombola.

Para o secretário de Estado da Educação (Seduc), Felipe Camarão, o programa Trabalho Jovem é uma das várias ações fundamentais que o Governo vem realizando para enfrentamento da pandemia. “Medidas que passam por ações nas áreas da saúde, segurança, infraestrutura e também na educação, como o avanço na vacinação dos profissionais e o plano de retorno das aulas no segundo semestre. Essa ação, que é uma continuidade do Trabalho Jovem, nesse momento tão difícil da pandemia, é fundamental termos estas ações para a juventude. Ficamos felizes, pois a educação está contribuindo para essa finalidade”, destacou.

Representando os jovens selecionados, Alice Maria Lima, de 18 anos, parabenizou a iniciativa e demonstrou sua satisfação com as oportunidades. “Estou muito feliz em fazer parte deste programa tão importante para inserção dos jovens no mercado de trabalho, em meio às dificuldades enfrentadas com a pandemia. Agradeço aos governador, secretários e à empresa que nos apoiou, pela oportunidade”, disse a jovem. Ela é aluna do 1º período de Assistência Social e trabalha em uma distribuidora, inserida pelo programa.

Aluno do IEMA Itaqui Bacanga e estagiário em empresa de alimentos, Thalyson Nunes, 18 anos, frisou “a importância do governo Flávio Dino, que ao longo desses anos, vem mudando a realidade de muitos jovens maranhenses, que não tiveram a oportunidade de vivenciar a educação de qualidade com o IEMA, que a cada dia cresce e mostra resultados positivos”. O estudante ressaltou que a educação abre portas e gera pensamentos. “Os jovens que escolheram o caminho do conhecimento, nunca irão se arrepender. Temos que ter em mente que, fazendo o correto, o bem vence sempre”, enfatizou.

Participaram do evento, o secretário de Estado Extraordinário da Juventude, André Vitral; o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Jouberth Frank; o reitor da rede IEMA, Alex Oliveira; e representantes dos poderes nas esferas federal, estadual e municipal, no âmbito do executivo, legislativo, judiciário e sociedade civil em geral.