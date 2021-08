Governador Flávio Dino apoia expansão de acesso à internet 4G para municípios maranhenses

Em reunião, o governador Flávio Dino conheceu o projeto de expansão da infraestrutura de rede, chamada Sky Coverage, apresentado pelo CEO da TIM Brasil, Pietro Labriola, nesta quinta-feira (12). A iniciativa pretende instalar, só em 2021,105 antenas 4G, o que possibilitará a conectividade para mais 32 novas cidades.

“É muito importante saber que a empresa TIM vai expandir suas atividades para mais municípios no Maranhão. Nós acreditamos que quanto mais fornecedores, mais prestadores de serviço de telecomunicação representa mais oportunidades para a população a ter acesso a esse serviço tão fundamental, além de haver apresentação pela empresa de múltiplas oportunidades, envolvendo preocupação deles com serviços educacionais, concursos livres, e até mesmo acesso a cursos de graduação”, afirmou Flávio Dino.

A ação está atrelada à meta da TIM de garantir que todas as cidades do Brasil tenham cobertura 4G até 2023. O objetivo do projeto é democratizar o acesso à internet, fazendo com que a população de regiões que ainda não têm cobertura consiga fazer parte desse processo de inclusão digital.

“A ampliação da cobertura no Maranhão é um avanço importante na inclusão digital, e o Sky Coverage vai nos ajudar a dar um grande passo nesse sentido também. Seguiremos investindo fortemente em infraestrutura de rede no estado e em todo o Brasil para oferecer novas tecnologias à população”, declarou o CEO da TIM Brasil, Pietro Labriola.

Durante a reunião, também foi apresentada a parceria da TIM com a Ampli, maior grupo de educação do Brasil. A parceria com a edtech oferece cursos EAD gratuitos e descontos na graduação para todos os clientes da operadora.

“Verifiquei também uma preocupação com um modelo que a TIM denomina de Biosite, aplicação das antenas que tenham impacto ambiental menor. Portanto, achei a reunião altamente positiva e reiterei que o estado tem uma política amigável a todos aqueles que querem investir no Maranhão”, ressaltou Dino.

Biosites

Com foco na solução de problemas relacionados à estrutura das torres tradicionais de telecomunicações, a TIM também destacou na reunião a importância do biosite – equipamento criado e patenteado pela companhia, que resolve questões como impacto visual, custo e agilidade de instalação de antenas.

Além da transmissão de sinal, o biosite também permite a instalação de câmeras de segurança e pontos de iluminação pública. No Brasil, essa solução já pode ser vista em 307 municípios brasileiros, ativados em 1.700 pontos.

No Maranhão, são 35 biosites, sendo 23 distribuídos em São Luís. Na capital, é possível visualizá-los na Praia do Calhau, na Avenida Professor Carlos Cunha e próximo à rodoviária.