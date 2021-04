Governador Flávio Dino anuncia Zé Reinaldo como diretor do Porto do Itaqui

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira (26) que o ex-governador Zé Reinaldo fará parte da gestão estadual. Ele assumirá o cargo de diretor de relações institucionais do Porto do Itaqui.

“Com sua grande experiência em cargos públicos e diálogo com o setor privado, Zé Reinaldo vai contribuir na formulação de projetos para novos investimentos”, comentou o governador.

Graduado em engenharia civil, Zé Reinaldo foi ministro dos Transportes entre 1986 e 1990, governador do Maranhão entre 2002 e 2006, além de ter tido dois mandatos como deputado federal.

“Eu agradeço muito o convite do governador, me honra muito, e isso me possibilita trabalhar de novo para o desenvolvimento do Maranhão junto com o governador Flávio Dino, que vem fazendo um trabalho extraordinário”, comentou o agora diretor do Porto de Itaqui.

Presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago aproveitou a oportunidade para destacar a experiência de Zé Reinaldo no governo federal. “Nós damos boas vindas ao ex-ministro. Ele traz ao Porto de Itaqui a sua experiência, conhece o setor, é um visionário. E, sem dúvida, irá somar muito conosco, principalmente nos próximos passos que daremos, com o crescimento do estado, novas estruturas portuárias e expansão do Porto de Itaqui e o Complexo Portuário do Maranhão”, completou Lago.