Governador entrega premiação ao servidor vencedor da 2ª edição do Prêmio Você Faz a Diferença

A premiação dos finalistas da 2ª edição do Prêmio Você Faz a Diferença, principal evento da programação do Mês do Servidor, foi realizada nesta quarta-feira (24), no auditório da Casa Civil, no Palácio Henrique de La Rocque, A iniciativa reconhece os servidores públicos estaduais pela autoria de projetos inéditos que visam desenvolver social e economicamente o Estado do Maranhão e modernizar a Gestão Pública.

Pelas mãos do governador Flávio Dino, o servidor Felipe Freitas Zenkner foi reconhecido com recompensa em dinheiro pelo projeto na área do Programa Pacto pela Paz, que trata sobre implantação de núcleos de mediação comunitária nas unidades da Polícia Militar do Maranhão como forma de resolução de conflitos sociais.

Para o governador esta é mais uma forma de valorizar o servidor público.“O serviço público é fundamental para o Brasil e para o Maranhão na medida em que é um instrumento imprescindível para que haja combate às desigualdades sociais, somente com serviços públicos se garantem direitos para todas as pessoas. Para funcionarem bem estes serviços públicos os servidores que estão a disposição da população. Tenho alegria de ser servidor público há 29 anos nos três poderes do estado, e até por experiência própria, sei que é muito importante a realização de iniciativas como esta do prêmio, porque sublinha a importância do servidor como um aplicador de ideias e projetos, um grande formulador de contribuições de serviços prestados a população”, afirmou o governador.

Vencedor desta edição, Felipe Zenkner, explica que o projeto tem o objetivo de aproximar a segurança pública da comunidade e minimizar a judicialização de processos. “A Polícia Militar no papel de mediadora é capaz de reduzir os conflitos e a violência de uma forma que os problemas possam ser resolvidos entre as partes e com vistas a fomentar políticas públicas que fortaleçam a cultura político-democrática. Quanto ao prêmio, é importante a valorização do servidor porque nos dar voz e todos juntos fazemos a real diferença”, disse Felipe.

Além de Felipe que liderou a disputa, foram premiados Alana Vasquez Loiola e Ricardo Lucio Braga Reis em 2º e 3º lugar, respectivamente.

Para a secretária da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, Lílian Guimarães, o envolvimento dos servidores com a competição é o maior ganho do Prêmio Você Faz a Diferença. “Considero que todos que se inscreveram são vencedores porque dedicar tempo a esse tipo de projeto. Isto já é uma grande vitória. Estamos muito orgulhosos desta iniciativa, que só tem ganhos, tanto para os servidores quanto para o Governo do Estado e para a população”, destacou a secretaria.

Sobre os projetos

Os projetos seguem uma das cinco linhas temáticas: Programa Mais Saúde; Programa Escola Digna; Programa Mais IDH; Programa Pacto Pela Paz; e Gestão Pública. No total, 27 projetos foram aprovados e, destes, foram selecionados 10 finalistas com base nos critérios criatividade e originalidade, relevância social, benefícios para a gestão pública, qualidade técnica, clareza e objetividade, e custos. O 1º, 2º e 3º colocado receberam premiação em dinheiro.

