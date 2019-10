Governador em exercício vistoria obras do novo Hortomercado da Cidade Operária e de vias do projeto Rua Digna

Foi intensa a agenda de vistorias do governador em exercício, Carlos Brandão, na manhã desta segunda-feira (28). Em substituição ao governador Flávio Dino, que está no Vaticano, onde participa da Cúpula dos Governadores dos Estados da Pan Amazônia, Brandão aproveitou o feriado, do Dia Nacional do Servidor Público, para acompanhar de perto o andamento da obra do novo Hortomercado da Cidade Operária e a construção de vias do projeto Rua Digna nos bairros Santa Bárbara e Ipase de Baixo, em São Luís.

Hortomercado da Cidade Operária

Antes abandonado e insalubre, o Hortomercado da Cidade Operária serviu por décadas como lixão irregular. Essa realidade está cada vez mais ligada ao passado do bairro e as obras de reforma e ampliação da feira seguem em ritmo avançado.

“Há uma grande expectativa em torno dessa obra e a gente está vendo aqui o espaço totalmente revitalizado. São vários boxes, totalmente higienizados, com serviço de drenagem, serviço de engenharia na parte elétrica e hidráulica. Enfim, nós vamos ter aqui um grande centro de distribuição de alimentos com qualidade. É uma obra orçada em, aproximadamente, R$ 9 milhões que vai dar qualidade de vida e saúde à população”, destacou Brandão.

Com a obra, 118 feirantes que já comercializam produtos hortifrutis na região, serão beneficiados.

O novo Hortomercado da Cidade Operária terá boxes padronizados (todos com revestimento cerâmico para facilitar a limpeza), bancadas e balcões em granito, além de grades e portões feitos à base de metalon, metal produzido em aço carbono, resistente à corrosão, ações do tempo e produtos químicos. O espaço contará ainda com uma praça de alimentação com 21 boxes, quiosques e mesas.

“Era uma demanda antiga da Cidade Operária e acredito que, com mais 90 dias, a obra deve estar pronta para servir a população”, pontuou Carlos Brandão.

Mutirão Rua Digna

Em seguida, Brandão vistoriou obras de construção de vias do projeto Mutirão Rua Digna na Vila Vitória, no bairro Santa Bárbara, e no Ipase de Baixo.

Brandão ressaltou as características do programa, que leva qualidade de vida à população, por meio da geração de trabalho e renda em pequenas obras de pavimentação de ruas com bloquetes construídos por apenados do Sistema Penitenciário do Maranhão.

“É um projeto de custo mais barato e transforma ruas que outrora eram área da lama e poeira em vias pavimentadas, dando exatamente o que o nome diz: dignidade”, sublinhou o governador em exercício.

O projeto ganhou destaque por combinar o viés econômico com a dimensão social, já que gera renda aos moradores que trabalham nas obras e aos comerciantes locais que vendem materiais de construção, além de atuar no processo de ressocialização dos presos de justiça.

“É um projeto que deu certo e nós já estamos levando para outros municípios. Vários prefeitos já estão solicitando essa experiência. Esse é outro projeto de sucesso do nosso governo”, afirmou.

Acompanharam as vistorias os secretários Rubens Pereira Júnior (Cidades), Jowberth Alves (Trabalho e Economia Solidária), Clayton Noleto (Infraestrutura), além do presidente da estatal Maranhão Parcerias (MAPA), Antônio Nunes, entre outras autoridades.