Governador em exercício visita unidades estruturais da área da saúde e obras

O governador em exercício, Carlos Brandão, cumpriu agenda de visitas a órgãos da saúde do Estado. Acompanhado de comitiva de secretários, na manhã desta quinta-feira (4), o gestor esteve na Casa de Apoio Ninar, no Centro de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir) e vistoriou as obras do Hospital da Ilha, que vai atender a urgência e emergência no estado.

“É importante esse acompanhamento a programas da saúde estadual que deram certo e têm referência nacional. Vemos um trabalho sério e comprometido do Governo do Estado atendendo principalmente aos mais carentes. São iniciativas que garantem mais qualidade de vida e resgatam a dignidade das pessoas”, pontua o vice-governador em exercício, Carlos Brandão. Sobre a unidade hospitalar, Brandão acrescentou que “será o grande Socorrão da Região Metropolitana”.

Na Casa de Apoio Ninar, no Calhau, Brandão conversou com profissionais da equipe de saúde e familiares que estavam em acompanhamento dos filhos. Conheceu as estruturas da casa e foi informado sobre a série de serviços que presta às crianças com alguma deficiência. A unidade atende crianças com problema de neurodesenvolvimento, como a microcefalia, e conta com uma grande estrutura física e de profissionais para o acolhimento.

Funcionando desde fevereiro do ano passado, o serviço registrou mais de 57 mil atendimentos, e em breve, deverá ser levado para o interior do estado. O programa tem o diferencial de incluir diretamente as famílias no processo de tratamento e seu resultado exitoso será apresentado nacionalmente durante o Encontro de Secretários de Governo.

O Sorrir, outra equipamento de destaque da gestão estadual, é pioneiro no Nordeste e oferece tratamentos completos em saúde bucal, funcionando em três turnos. Entre os serviços, a extração, obturação, canal, prótese dentária total e implante. “São importantes projetos que viraram referência no Brasil e que foram implantados com toda a estrutura e qualidade de serviços para a população maranhense, principalmente quem mais precisa”, destaca o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula.

A agenda de visitas encerrou no canteiro de obras do Hospital da Ilha, que está sendo construído no Turu. Em andamento e seguindo o cronograma, a unidade será o maior reforço na área de urgência e emergência. O hospital vai contar com 400 leitos, destes uma média de 100 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os serviços estão na fase de terraplanagem, construção das fundações e finalização de algumas lajes.

“É a realização de um sonho da população maranhense. As obras estão dentro do cronograma planejado e já beneficiando a população com a geração de pelo menos 150 postos de trabalho e em breve, este equipamento público estará serviço à população”, reforçou o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.