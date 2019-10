Governador em exercício recebe comitiva do Congresso Internacional dos 400 anos da Presença Açoriana no Maranhão

O governador em exercício, Carlos Brandão, recebeu no fim da tarde desta sexta-feira (25), no Palácio dos Leões, visita de cortesia de comitiva que participou do “Congresso Internacional dos 400 anos da Presença Açoriana no Maranhão: história, cultura e identidade”, realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro, em São Luís.

Ao abordar o 4° centenário da presença de ilhéus em território maranhense, o Congresso reuniu professores, estudantes, pesquisadores e escritores do Brasil, Bélgica e Portugal que investigam o tema. Nos três dias, os participantes debateram a identidade, história, patrimônio, literatura e a importância da presença da Casa dos Açores no Brasil.

A ideia do Congresso foi fomentar o estreitamento das relações entre São Luís e os Açores, além de estimular parcerias e fortalecer possíveis acordos entre instituições maranhenses e as organizações dos países envolvidos, como destacou o presidente da Casa dos Açores no Maranhão, Paulo Matos.

“Além do resgate das raízes, o momento também foi de difusão de tudo que tá acontecendo no Maranhão, dos avanços que temos tido aqui. Precisamos mostrar isso também”, avaliou Matos.

Para o governador em exercício, Carlos Brandão, o encontro é essencial para fortalecer a pesquisa sobre a formação histórica do Maranhão.

“Com essa comunidade acadêmica que participou aqui desse evento a gente resgata ainda mais a nossa história. É muito importante saber que essas pessoas que estão estudando toda essa história, vão oferecer os resultados para o Governo do Estado”, pontuou Brandão.

Participaram do Congresso representantes de instituições internacionais, a exemplo do Governo dos Açores – Portugal, Universidade Católica de Louvain (Bélgica), Universidade de Salamanca (Espanha), Instituto Internacional Juarez Machado, Rádio e Televisão Portuguesa (RTP), Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e a Universidade dos Açores, além de instituições brasileiras, como universidades de Santa Catarina e de São Paulo.

Histórico

Localizado no meio do Oceano Atlântico, o arquipélago dos Açores é formado por nove encantadoras ilhas vulcânicas. Território autônomo de Portugal, o arquipélago fica localizado a cerca de 1450 km de distância de Lisboa.

Em abril de 1619 o Maranhão recebeu cerca de 200 casais açorianos. Ao longo dos tempos várias outras levas de ilhéus chegaram por aqui, desse modo, cerca de seis mil açorianos vieram para o norte do Brasil no Século XVII.

Além de São Luís, cidades como Alcântara e Icatu ainda guardam reminiscências do legado colonial açoriano. Por conta disso, no dia 26, a cidade de Alcântara será o destino dos palestrantes.