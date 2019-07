Governador em exercício participa de comemorações pelo Dia do Vaqueiro em Colinas

Carlos Brandão durante o Dia do Vaqueiro em Colinas (Foto: Handson Chagas)

O governador em exercício, Carlos Brandão, esteve na manhã deste sábado (27) na cidade de Colinas, onde participou das comemorações pelo Dia do Vaqueiro. As festividades integram a programação da Vaquejada do Parque Onildo Maior, que completa 27 anos em 2019. Além de participar da tradicional Missa do Vaqueiro e da Cavalgada na Rua Principal, Brandão aproveitou para vistoriar o início das obras de construção da Ponte Manuel Batista Rosa, que vai ligar o centro de Colinas ao bairro Trizidela.



Um dos mais importantes eventos do gênero no Maranhão, a 27ª Vaquejada de Colinas foi aberta na sexta-feira (26), e se estende até o domingo (28). São três dias de disputa esportiva e vasta programação cultural.



Foi por meio de projeto de lei apresentado por Carlos Brandão, então deputado federal, que o Dia do Vaqueiro passou a ser comemorado no terceiro domingo de julho. A partir da criação da data no calendário nacional, que o parlamento brasileiro passou a discutir a regulamentação da profissão, aprovada em seguida.

Dia do Vaqueiro em Colinas (Foto: Handson Chagas)

O evento é de grande importância para toda a cidade, por aquecer o comércio e o turismo local, como explica a professora Joana de Freitas, que há 27 anos organiza o Café do Vaqueiro.



“O período da vaquejada é um momento muito bom para a cidade inteira. O comércio local, os donos de hotéis e barraqueiros lucram com isso. O evento acelera a economia do município porque todo mundo lucra. Os comerciantes se beneficiam e é um momento onde toda a cidade entra em festa”, ressalta a educadora.



A prefeita de Colinas, Valmira Miranda, também destaca o fortalecimento do setor comercial durante os três dias de Vaquejada em Colinas.



“Uma grande festa que envolve toda a sociedade colinense e de toda a região. Vem vaqueiros de todo o Brasil. Um evento importante, que só traz renda e emprego para nosso município”, pontua a prefeita.

Joana de Freitas, professora (Foto: Handson Chagas)

Ponte



O governador em exercício aproveitou para ver de perto o andamento da construção da ponte que vai ligar o centro de Colinas ao bairro Trizidela. Orçada em R$ 2 milhões, a obra é um sonho antigo dos moradores e foi viabilizada em 2011, por meio de emenda parlamentar de autoria de Carlos Brandão, quando ele exercia mandato como deputado federal.



“É uma reivindicação antiga. Essa emenda estava praticamente perdida, nós conseguimos resgatar e agora estamos vendo esse sonho ser realizado, para dar mais conforto e segurança a essa população que há muito tempo reivindica essa ponte”, frisou Carlos Brandão.



Há mais de três décadas a população colinense espera pela obra, que tem previsão de entrega para dezembro deste ano.



“A importância dessa ponta é muito grande para nós. Essa ponte de madeira era um calvário para o município, mas agora com a nova ponte vai melhorar a trafegabilidade na cidade e encurtar distâncias”, comemora o vereador Valterlino.



Natural de Colinas, o deputado federal Márcio Jerry também participou da vistoria. Para ele, a obra vai ajudar a recompor o traçado urbanístico da cidade.



“Essa obra se soma a outras tantas já realizadas pela Prefeitura e pelo Governo do Maranhão. Colina está de parabéns. Uma obra de grande impacto positivo para a cidade”, concluiu.