Governador em exercício Othelino Neto discute ações de moradia e parcerias para São Luís

O governador em exercício Othelino Neto recebeu, na tarde desta quinta-feira (16), no Palácio dos Leões, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior; o presidente da Câmara dos Vereadores, Osmar Filho; o secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Rubens Junior, e o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago.

Além das visitas de cortesia, nas reuniões eles discutiram detalhes sobre os programas de moradia do Governo do Estado, além das ações específicas voltadas para São Luís.

“Recebo com muita alegria a visita do presidente da Câmara e do prefeito, dois importantes agentes políticos do Estado, um comanda a nossa capital; o outro, a Câmara”, destacou o governador em exercício.

Edivaldo Holanda Júnior destacou a aproximação entre governo estadual e município: “O deputado assume interinamente e nós viemos aqui trazer um abraço e também conversar um pouco sobre política, sobre o grande trabalho que o governador Flávio Dino vem fazendo no Estado do Maranhão, dando continuidade a uma série de ações também para São Luís”, comentou.

O presidente da Câmara, Osmar Filho, também falou das ações do governo e da representação popular na reunião.

“Sabemos que, desde o começo de sua atuação política, há ações para a cidade de São Luís e agora não foi diferente. Discutimos a situação da capital, as políticas públicas a serem implementadas pelo governo em parceria com a Prefeitura e a Câmara e, na condição de representante da população, também participamos dessa interlocução. Nos sentimos muito felizes com o que ouvimos do governador Othelino”, declarou o presidente da Câmara.

Habitação

Outro assunto abordado nas reuniões foi o programa de habitações do Governo do Estado executado pela Secid.

“Aproveitamos a oportunidade para prestar contas ao governador Othelino sobre as ações de habitação voltadas para a Secretaria de Cidades. Com destaque para 1.700 apartamentos que nós entregaremos até o final do primeiro semestre, especialmente para famílias de baixa renda”, destacou o secretário Rubens Júnior.

“Foi uma reunião produtiva, muito bom saber no detalhe aquilo que está sendo produzido pelo Governo do Maranhão, na pasta da Secretaria das Cidades”, completou o governador em exercício.