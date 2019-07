Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos, visita municípios da Baixada Maranhense

Lançamento da pedra fundamental da Casa Anica Ramos (Foto: Divulgação)

Obras de infraestrutura, educação, cultura e lazer foram alvo de agenda institucional do governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, nesta sexta-feira (26), em municípios da Baixada Maranhense. O gestor visitou obras em andamento e participou de inaugurações na cidade de Viana; e em seguida, acompanhado de autoridades, esteve em sua terra natal, São João Batista.



A construção da nova sede da Academia Vianense de Letras e lançamento da pedra fundamental da Casa Anica Ramos, marcaram a abertura da agenda de Governo, às 9 horas, em Viana. Na ocasião, José Joaquim dos Anjos destacou a união dos poderes para o bem do Estado.



“Estar na condição de governador do Maranhão é uma honra e agradeço aos pares que em mim confiaram para esta importante missão. Só tenho a agradecer este gesto democrático e numa demonstração inequívoca de como se exerce o poder no Maranhão. Viana é um município secular e muito nos honra estar aqui presentes iniciando essa obra importante.”, pontuou.

Lançamento da pedra fundamental da Casa Anica Ramos (Foto: Divulgação)

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares, enfatizou o significativo da obra para a cultura vianense. “O município possui muitas tradições e um espaço como este vai imortalizar esta cultura e tradições, além de valorizar a produção literária local”, disse.



O nome do monumento homenageia a teatróloga e tradutora da cidade. O termo de compromisso para construção da sede foi assinado na última semana e era uma solicitação antiga da população de Viana. A obra tem recursos via Lei de Incentivo à Cultura e será realizada em área doada pelo poder executivo de Viana.



Ainda na agenda em Viana, o governador em exercício inaugurou uma fábrica para potencializar o trabalho das comunidades de quebradoras de coco; e acompanhou o andamento de obras da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). No local serão produzidos, entre outros, óleo e elementos diversos originados do produto.



Outras obras na área urbana do município foram vistoriadas pelo governador em exercício, entre estas, serviços de manutenção e conservação da pavimentação em vários trechos da MA-014, entre Viana e São João Batista, beneficiando diversas comunidades ao longo da via.



São João Batista



Visita a obras do Governo do Estado em sua terra natal, o município de São João Batista, encerraram a agenda da manhã, do governador em exercício.



Recebe obras o trecho de acesso da sede até o povoado de Serra do Bezerra, e, ainda, ações de pavimentação de toda a cidade, com recursos de R$ 500 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Pará Figueiredo.



O titular da Sinfra, Clayton Noleto, participou da agenda e destacou “a grande satisfação em acompanhar o governador em exercício e toda a equipe, levando investimentos a todos os maranhenses”. José Joaquim dos Anjos permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira. No sábado (27), o governador Flávio Dino retorna às atividades.