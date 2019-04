Governador em exercício, Carlos Brandão, participou do encerramento do Programa Março Mulher

O Governador em exercício, Carlos Brandão, visitou na manhã deste sábado (06), as ações de encerramento do Programa Março Mulher, realizado no bairro Anjo da Guarda, em São Luís.

Promovida pela Secretaria de Estado da Mulher (Semu) em parceria com diversos órgãos do Estado, a ação garantiu a centenas de mulheres a realização de exames, emissão de documentos, assistência jurídica, além orientação e acompanhamento psicológico.

Além da Carreta da Mulher, que ofertou exames preventivos de câncer do colo do útero e de mama, as participantes da ação tiveram à disposição os serviços de saúde da Cruz Vermelha Brasileira, a renegociação de dívidas no estande da Caema, os serviços do Procon, da Defensoria Pública, além da orientação da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Maranhão (PMMA).

Durante o encerramento da ação foram distribuídos 1.500 kits de vestuário aos participantes. O Governador Carlos Brandão destacou o caráter de cidadania do evento. “Este é um momento de muita alegria com a oportunidade de estar aqui nessa ação que envolve várias secretarias que dão apoio à cidadania de milhares de pessoas. A Carreta da Mulher tem feio um trabalho extraordinário e já esteve presente em 186 municípios, atendendo mais de 250 mil pessoas e aqui hoje no Anjo da Guarda ela dá continuidade a essa ação de apoio e valorização às mulheres”, destacou o governador.

Dona Maria Freire Sousa, a Mariazinha, é liderança comunitária no bairro Fumacê e agradece a presença do governo tão próximo à sua comunidade.

“Para nós essa aproximação do governo é muito importante porque nos valoriza, melhora a autoestima e dá oportunidade de cuidados de saúde e acolhimento que muitas mulheres nunca tiveram. Agradeço demais ao governador Flávio Dino por essa iniciativa grandiosa”.

Já a dona de casa Aldelina Barbosa Silva, de 26 anos, teve a oportunidade de fazer o preventivo e a mamografia pela primeira vez.

“Moro na Vila Isabel e quando soube que haveria essa ação tão perto de casa, resolvi aproveitar para fazer exames que nunca tive a oportunidade de fazer. Espero que essas ações continuem”.

Continuidade

Além da Área Itaqui Bacanga, as ações do março Mulher que já estiveram presentes nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, continuam na próxima semana, nos bairros do Anil e no Maracanã.

Para a Secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, a continuidade das ações é fundamental para garantir a prevenção. “São ações permanentes que vão se estender durante todo o ano para atingir as comunidades mais distantes, uma vez que o impacto delas tem sido muito favorável. Prevenir é o melhor remédio”, avaliou.