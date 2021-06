Governador defende importância do Estado no combate às desigualdades

Nesta quinta-feira (10), o governador Flávio Dino proferiu palestra de abertura da Mesa 2 do seminário virtual ‘Gestão Estratégica e Financiamento do Estado’, organizado pela Fundação Perseu Abramo. Na ocasião, ele sintetizou o rumo e a metodologia necessária para concretizar o desenvolvimento brasileiro com justiça social pelo viés progressista.

Um dos pontos destacados pelo governador foi o combate às desigualdades através de políticas públicas. “Sobre os aspectos sócio econômicos, (…) [defendo] a ideia de direitos como premissas para o desenvolvimento e não direito como obstáculo para o desenvolvimento, por isso mesmo a valorização do estado dos serviços públicos. Acho que esse é o centro duma reflexão sobre o Brasil”, explicou Flávio Dino.

Outros participantes do seminário foram o ex-governador da Bahia e atual senador, Jaques Wagner, e Esther Bemerguy, ex-secretária do Ministério do Planejamento. O evento começou no dia 9 e durou dois dias. Nomes como Aloísio Mercadante, Rui Costa (governador da Bahia) e Zé Reinaldo (atual diretor de relações institucionais do Porto de Itaqui) também marcaram presença nas rodas de conversa.

A palestra do governador Flávio Dino pode ser conferida na íntegra através do link: https://youtu.be/s1CW2f8AdaM