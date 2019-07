Governador conhece novo espaço cultural do MST

Solar Maria Firmina dos Reis foca também comercialização de produtos da agricultura familiar. Foto: Divulgação

O Governador Flávio Dino visitou no sábado (06) o Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, em São Luís. Durante a visita o governador participou da inauguração de um espaço cultural mantido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).



O mais novo Espaço Cultural do MST na capital maranhense agrega livraria popular, armazém do campo, auditório e Café Literário dedicado a produção cultural e debates sobre a realidade brasileira. O Espaço também será dedicado a exposição e comercialização de produtos da agricultura família e dos assentamentos dos trabalhadores.



Durante a inauguração, Flávio Dino destacou a importância de mais um espaço para promoção da cultura na capital maranhense. “O Solar Maria Firmina dos Reis ajuda no programa de revitalização do Centro porque também é um espaço também cultural, de lazer e com livraria. Nosso governo apoia todos os movimentos sociais com iniciativas que permitam que nós tenhamos um Maranhão com mais direitos e mais justiça”.



O governador também ressaltou a importância do Solar Maria Firmina dos Reis para a comercialização de produtos da agricultura familiar e da parceria com o MST para garantir alfabetização de 20 mil maranhenses por meio do Programa Sim, eu Posso.



Jonas Borges, coordenador do MST no Maranhão, explica que o espaço em São Luís é importante para mobilização e promoção da cultura e da reflexão política. “Este espaço representa um espaço de resistência da luta negra e dos movimentos de luta pela terra e reforma agrária, é também um espaço de articulação dos amigos, parceiros e organizações já que aqui vamos oferecer livraria, auditório para debate e espaço para formação política com resistência cultural”.



O Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves , reforçou a importância do espaço mantido pelo MST para o fortalecimento do Programa Nosso Centro “Este Casarão ocupa o Centro na perspectiva de revitalização apontada pelo Governo do Maranhão por meio do Programa Nosso Centro. É também um importante espaço cultural de valorização da convivência do ponto de vista literário, da poesia, local de encontro, mas também de comercialização dos produtos dos trabalhadores dos assentamentos do MST”, disse.



O Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis fica localizado na Rua Rio Branco, 420, no Centro de São Luís.