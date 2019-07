Governador bate papo sobre educação com estudantes de Vitorino Freire

Estudantes foram recebidos pelo governador no Palácio dos Leões. (Fotos: Gilson Teixeira)

O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta quinta-feira (18), no Palácio do Leões, um grupo de alunos do 8º ano de escola municipal Unidade Integrada Newton Bello, de Vitorino Freire. Os alunos vieram à capital maranhense para uma aula diferente: conhecer de perto onde começou a história do Maranhão, em visita a pontos turísticos, museus e centros artísticos.



Ao fim do passeio, os meninos e meninas encontram com o governador Flávio Dino e o secretário Felipe Camarão, para um bate papo sobre a importância da educação. Os adolescentes ouviram com atenção os conselhos e ensinamentos do governador, que é professor por profissão, sobre a educação como único caminho emancipatório na vida.



“Independente dos caminhos profissionais que vocês venham a trilhar, o importante é que vocês não desistam da escola. É o espaço mais importante para que vocês possam ter liberdade. Às vezes a gente pensa que escola é escravidão, é obrigação, é chato, mas a verdade é que a escola é o caminho da liberdade, porque vocês só terão liberdade de ser quem escolherem, na vida adulta, se vocês estudarem bastante na escola”, defendeu Flávio Dino, em conversa com os estudantes.



A professora de História da escola Newton Bello, Francisca de Oliveira, preocupada com a desmotivação com os estudos do alunos, prestes a entrarem no ensino médio, propôs o projeto de visita à São Luís, como uma aula estimuladora. Ela contactou, pelas redes, o governador para dar uma palavra de incentivo aos estudantes. A ideia foi prontamente acatada por Flávio Dino.



“Estamos muito felizes porque o governador nos recebeu com todo carinho e atenção. O nosso objetivo com esse passeio surgiu, na verdade, de uma necessidade que a gente enfrenta todos os dias na sala de aula, que são os alunos desmotivados em estudar. E encontramos nesse passeio uma forma de estimular. Nesse encontro com o governador, reafirmamos que a educação ainda é o melhor caminho”, destacou a educadora.



Depois de visitar o Centro Histórico, museus, o Palácio dos Leões e o Espigão Costeiro, a Natália, de 13 anos, ainda tinha pique para mais passeios. Ela disse que vai voltar mais motivada para Vitorino Freire. “O projeto da escola foi uma boa ideia para conhecer mais a História do Maranhão e também para conhecer o governador Flávio Dino, que é uma pessoa muito educada e nos recebeu muito bem”, compartilhou Natalia, que elegeu o Palácio dos Leões como o lugar mais bonito que conheceu em São Luís.