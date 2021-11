Governador anuncia Restaurante Popular, Praça da Família e pavimentação em Jatobá

Em comemoração aos 27 anos da cidade de Jatobá, o governador Flávio Dino promoveu uma série de ações em benefício da população. Em agenda, nesta quinta-feira (11), ele anunciou a construção do Restaurante Popular, reforçando o trabalho pela garantia do alimento acessível e de qualidade aos que mais precisam. Dino anunciou ainda a construção de uma Praça da Família, a reforma do hospital municipal e obras de pavimentação no município, entre estas, da MA-333.

“Estamos comemorando o aniversário de Jatobá junto à prefeitura municipal, como sempre fazemos, valorizando a união que faz a força. Vamos iniciar a estrada entre Jatobá e Fortuna, via importante para agricultores, para o desenvolvimento das duas cidades e para mobilidade da população. Temos várias outras obras de interesse do município, a exemplo do hospital, da Praça da Família, e novas metas com a prefeitura. Nosso governo cultiva esse espírito de colaboração e união, para que haja serviços públicos e direitos a todos os maranhenses”, destacou o governador Flávio Dino.

Na infraestrutura, a cidade foi contemplada com ordens de serviço para executar pavimentação em bloquetes nas vias; para a construção da Praça da Família, com a reforma da Praça Santo Antônio; a requalificação completa do hospital municipal; e pavimentação asfáltica da MA-333, que liga o município de Jatobá a Fortuna.

O secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, destacou a execução da obra de pavimentação da MA-333, para a população. “Uma espera que chega em sua hora tão sonhada. A pavimentação da estrada entre Jatobá e Fortuna vai integrar os municípios na região, favorecer a atividade agrícola e facilitar a vida das comunidades. Outras obras importantes de urbanização serão executadas pelo governo, aqui em Jatobá”, reiterou.

O prefeito Carlos Roberto Silva pontuou o dia de agradecimentos. “Queremos agradecer ao governador Flávio Dino e nossa cidade está de parabéns. Essas obras são de muita importância e, com certeza, todo nosso povo agradece. Hoje é um dia de gratidão”, enfatizou.

Na assistência social, Flávio Dino entregou 391 cestas básicas, como parte do programa Comida na Mesa, totalizando 2,6 toneladas de alimentos; distribuiu cartões do Vale Gás; 87 títulos de propriedade; e mais de 380 itens para prática de esportes diversos.

O vendedor Robson Castro mostrou satisfação com a chegada das obras. “São importantes obras para nossa cidade e que vão trazer melhorias. A gente fica feliz porque a cidade realmente precisava e é o que todos esperávamos”, disse.

Para o professor Nelson Rodrigues, “é grande a satisfação de ver nossa cidade ser atendida com essas obras do governador Flávio Dino e sabemos que são várias frentes de serviço e estamos muito felizes”.