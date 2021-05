Gestantes e puérperas podem vacinar contra a Covid-19 em quatro pontos da capital

O Governo do Estado dá, nesta semana, continuidade à vacinação de gestantes e puérperas contra a Covid-19. A ação, realizada até o dia 16 de maio, alcança mulheres desse público-alvo que residem em São Luís. Para facilitar o acesso, a imunização acontecerá em quatro pontos.

“Neste Dia das Mães, nada mais propício do que anunciar o quanto o Governo do Estado investe na saúde do povo maranhense. Por isso, resolvemos destinar uma semana inteira para a imunização das mães que residem na capital, dando esperança de um futuro melhor e facilitando o acesso para a proteção, o mais rápido possível, contra a Covid-19”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Um dos pontos de vacinação será no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), no Anil, o antigo Cintra, no período de 8 a 16 de maio. Já na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, situada no bairro da Cohab, à vacinação acontece entre os dias 10 e 14 de maio.

Outros dois pontos de imunização contra a Covid-19 estarão disponíveis entre os dias 11 e 14 de maio, instalados nas maternidades Benedito Leite, na Cohab, e Nossa Senhora da Penha, no Anjo da Guarda. Em todos os espaços, a vacinação será das 8h às 16h.

Para a vacinação, devem ser apresentados documentos como RG, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação e Cartão Gestante.

Nos demais municípios do Maranhão, o Plano Nacional de Imunização (PNI) orienta que as gestantes e puérperas sejam imunizadas conforme o cronograma definido pelas prefeituras, tal qual as pessoas com comorbidades e deficiência permanente, que também fazem parte do público-alvo desta etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19.