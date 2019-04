Gabinete Militar comemora 107 anos de história com várias homenagens

Responsável pela segurança pessoal do governador, do vice-governador e dos familiares de ambos, o Gabinete Militar comemorou 107 anos de existência com uma série de homenagens.

Em solenidade realizada na noite desta terça-feira (16), no Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, o Gabinete Militar entregou a medalha Governador Luís Domingues a 86 personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Maranhão.

Instituída por meio do Decreto nº 21.998 de março de 2006, a medalha Governador Luís Domingues destina-se a agraciar personalidades civis e militares que se distinguiram pela prática de ações meritórias de reconhecido valor altruístico e social.

Homenagens

Um dos agraciados foi o locutor e mestre de cerimônias Ari Rodrigues. Ele destacou a eficiência e a dedicação do trabalho exercido pelo Gabinete Militar e agradeceu por ter recebido a honraria na mesma data em que é celebrado o Dia Mundial da Voz.

“Pra mim é uma imensa honra. O Gabinete Militar faz essa referência a vários profissionais, num dia muito especial para mim, o Dia da Voz. Me sinto muito honrado de poder ser homenageado nesta festividade alusiva aos 107 anos do Gabinete. O Gabinete tem uma particularidade enorme, um trabalho muito bonito”, ressaltou Ari Rodrigues.

Quem também foi homenageada com a medalha Governador Luís Domingues foi a jornalista Daniela Bandeira. Repórter de TV na Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Bandeira acredita que a homenagem é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por todos os seus colegas de Secretaria.

“Estou muito emocionada, feliz e principalmente honrada, porque eu acho que representa o trabalho de toda uma equipe. Se não fosse toda uma equipe, com certeza eu não estaria recebendo uma medalha como essa. Eu vejo [a medalha] como uma representação da Secap e o nosso trabalho sendo enxergado pelo Gabinete Militar”, frisou a jornalista.

Repórter cinematográfico há 18 anos, Jardel Scott também foi agraciado com a medalha concedida pelo Gabinete Militar. Ele agradeceu o reconhecimento e parabenizou o Gabinete Militar pelo seu 107º aniversário.

“Sem sombra de dúvidas é uma homenagem muito importante porque estamos sendo reconhecidos pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo. Mas na verdade quem está de parabéns é o Gabinete Militar”, ressaltou.

Serviço de inteligência

O vice-governador Carlos Brandão participou do evento representando o governador Flávio Dino. Brandão lembrou da importância do Gabinete Militar na segurança do governador e no serviço de inteligência.

“O Gabinete Militar tem um papel importante no sentido de assessorar o governador, os familiares do governador, o vice-governador e seus familiares. Tem como diversas atividades dar apoio a autoridades que chegam no nosso estado, seja ela civil ou militar. A gente sabe também a importância do Gabinete Militar nos serviços de inteligência. É muito importante que ele tenha todas as informações para proteger o governador de qualquer incidente”, destacou Brandão.

O secretário-chefe do Gabinete Militar, coronel Silvio Leite disse que o momento é de grande felicidade, já que se comemora o aniversário de uma instituição centenária.

“Esse evento é de fundamental importância para o Gabinete Militar, sendo que nós somos uma instituição secular. É o 107º aniversário do Gabinete Militar, isso demonstra a vitalidade do nosso Gabinete. Nós estamos hoje muito felizes e jubilosos com mais essa comemoração”, comemorou o coronel.