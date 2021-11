Flávio Dino visitará Governador Archer para anunciar obras e serviços

O governador Flávio Dino recebeu nesta terça-feira (16), no Palácio dos Leões, em São Luís, a prefeita de Governador Archer, Antonia Leide. Durante o encontro, Dino disse que visitará a cidade no sábado (20) para anunciar ações no município, dentre as quais a entrega de uma ambulância, a construção de uma praça da família no bairro Pulquério e a pavimentação de ruas através de asfalta e blocos de concreto.

“Fiquei muito feliz de receber a comitiva de Governador Archer, trata-se de uma visita que marca essa parceria, esse entendimento de que o Governo do Estado sempre está e sempre estará ajudando todos os municípios”, comentou o governador. “Temos uma grande obra a inaugurar na região, mas não foi possível inaugurar no momento marcado por causa das chuvas. Mas eu estarei no próximo sábado, com a graça de Deus, para entregar essa obra que interessa e beneficia o município de Governador Archer. Aproveitarei e atenderei o convite da Antonia Leide pra estarmos juntos lá com esses benefícios. Também vamos ajudar a Câmara Municipal com a mobília para que ela possa funcionar como casa de representação do povo da cidade de Governador Archer”, completou Flávio Dino.

Antonia, por sua vez, agradeceu o governador e reforçou o convite para que a população compareça ao evento. “Estou muito feliz aqui com o nosso governador Flávio Dino e, diante de tudo, minha felicidade está maior porque nós vamos levar melhorias para a nossa cidade e ele vai anunciar, no sábado, a praça e entregar a ambulância para nosso povo ter um atendimento de qualidade. Vamos levar asfalto para a nossa cidade, em especial ao bairro Dom Pedro II, com ponte e tudo mais de bom e de melhor para o nosso povo, para que eles possam ser felizes de verdade”, disse.