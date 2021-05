Flávio Dino representa Consórcio de Governadores da Amazônia Legal na 2ª Agrolab Amazônia

O governador Flávio Dino participou nesta quarta-feira (19), de reunião virtual com a direção nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com representantes do Sebrae de Rondônia, para alinhar detalhes sobre a participação do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal na 2ª edição da ‘Conecta Sebrae Agrolab Amazônia’, maior evento de agronegócio da Amazônia Legal.

Promovido pelo Sebrae rondoniense, a 2ª Agrolab Amazônia será realizada em formato totalmente digital entre os dias 22 e 24 de setembro deste ano, por força da pandemia de Covid-19.

Presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal para o exercício 2021, o governador Flávio Dino participou no ano passado da primeira edição da Agrolab Amazônia, evento que gerou mais de R$ 38,9 milhões em rodadas de negócios nacionais e internacionais e R$ 221.360,00 em leilões virtuais de gado.

Plano de Recuperação Verde

De acordo com o governador, para a edição deste ano, o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, formado pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, está finalizando a aprovação do Plano de Recuperação Verde, cujo objetivo é garantir a retomada do crescimento econômico com sustentabilidade.

“A ideia é que, para que a economia brasileira volte a crescer com sustentabilidade, é essencial que nós tenhamos um caminho, que nós tenhamos um planejamento. O nosso Plano de Recuperação Verde tem quatro eixos principais, um dos quais é exatamente tecnologia e capacitação. Recebemos, portanto, com muita alegria, a proposta do Sebrae de uma parceria em torno da realização da 2ª Feira Agrolab, que é uma feira de negócios, aglutinando os empreendedores, empresários, sobretudo os micro e pequenos empreendedores do setor da agricultura, da pecuária, visando a promoção desses produtos em nível nacional e em nível internacional”, sublinha Flávio Dino.

Flávio Dino destaca ainda que, nesse momento de crise, é essencial a existência de espaços como a Agrolab Amazônia para garantir plena integração entre “quem quer vender e quem quer comprar”.

“O Consórcio de Governadores da Amazônia Legal vai participar da Agrolab e aqui no Maranhão nós vamos também motivar os nossos produtores, porque nesse instante de crise econômica, é muito importante que haja esse espaço de interação entre quem quer vender e quem quer comprar. E o papel do Estado, dos governos estaduais, do Sebrae e da APEX [APEX-Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos] é ajudar para que esse processo seja bem sucedido e com isso nós tenhamos a geração de trabalho e renda para a população da Amazônia brasileira”, pontua o governador.

Também participaram da reunião virtual o secretário de Estado do Meio Ambiente, Diego Rolim; o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick; o responsável pelo escritório da Apex-Brasil para a região Norte, Essio Lanfredi; o diretor técnico do Sebrae-RO, Samuel Silva de Almeida, além de técnicos do Sebrae-RO.

Sobre a Agrolab Amazônia

A 2ª Agrolab Amazônia será realizada com tecnologia de realidade virtual entre os dias 22 e 24 de setembro, por meio de plataforma gamificada e em ambiente 3D. A meta da Feira de Agronegócio é gerar oportunidades para o fortalecimento dos negócios e integrar as estratégias de desenvolvimento e sustentabilidade da Amazônia. Para mais informações sobre o evento, acesse agrolabamazonia.com.