Flávio Dino recebe organizadores do Projeto Missão Calebe

Governador recebeu a comissão organizadora do Projeto Missão Calebe. Foto: Nael Reis/Secap

O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta segunda-feira (24), no Palácio dos Leões, a comissão organizadora do Projeto Missão Calebe, liderada pelo pastor da Igreja Adventista do 7 º Dia, Nazareno Santos. O grupo agradeceu a parceria do Governo do Estado na execução do projeto – que tem por objetivo reunir jovens adventistas que dedicam as férias em atividades voluntárias para a comunidade – e definir novas ações para temporada 2019, que inicia em julho.



Durante o encontro, Flávio Dino destacou a importância da Missão Calebe ao envolver cerca de 50 mil jovens de todo o Maranhão, estimulados pela fé, a realizarem melhorias no próprio estado. O que foi ratificado pelo secretário de Estado de Relações Institucionais, Enos Ferreiras: “A juventude é um segmento que pode ter papel fundamental na sociedade, porque eles têm força, vontade, dinamismo. E quando um segmento, como a Igreja Adventista, mobiliza jovens de todo o estado numa missão voltada para a melhoria social nas comunidades, isso tem um relevância e por isso o governador dá toda importância e apoio para que o projeto seja bem sucedido”.



As atividades deste ano iniciam no dia 7 de julho, num grande evento reunindo todos os participantes e contará com a presença do governador Flávio Dino e de pastores de outros estados, o ‘Start Calebe’. A partir de então os jovens adventistas passarão todo o mês de julho desenvolvendo atividades como palestras, visitas a comunidades, reformando praças, pitando escolas e atendendo outras demandas de comunidades carentes.



“As nossas expectativas foram atendidas neste encontro com o governador e estamos felizes em termos sido atendidos hoje. O governador esteve presente na abertura do ano passado e já confirmou que estará presente este ano de novo, o Governo tem sido um grande parceiro”, defendeu o pastor Nazaré.