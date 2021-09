Flávio Dino recebe Jardiel Vieira, atleta maranhense medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio

O maranhense Jardiel Vieira, 25, nasceu cego devido a uma toxoplasmose, mas a deficiência visual não o impediu de trilhar um caminho de sucesso e hoje ele é exemplo e inspiração para atletas de todo o Brasil. No início desde mês, Jardiel sagrou-se o primeiro maranhense a ganhar uma medalha de ouro paralímpica, ao brilhar como ala da equipe brasileira pentacampeã de Futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos de 2020, em Tóquio. Nesta quarta-feira (15), Jardiel Vieira foi recebido no Palácio dos Leões, em São Luís, pelo governador Flávio Dino, para uma conversa sobre a trajetória do atleta e os novos projetos do maranhense no esporte paralímpico.

“O Jardiel é um exemplo para o povo do Maranhão pela sua trajetória, pelas suas vitórias e que sirva de inspiração. Todo atleta de alto rendimento que entra nesse rol, nessa lista muito seleta, muito restrita de medalhistas em competições internacionais é um orgulho para o povo do Maranhão e ao mesmo tempo uma referência para as novas gerações”, parabenizou o governador.

Natural de Pinheiro, Jardiel Vieira joga na ala ofensiva e atualmente integra a equipe de futebol do Apace, time paraibano. Ele conheceu o Futebol de 5 através de evento para cegos realizado em São Luís. O atleta agradeceu o apoio e o reconhecimento que vêm recebendo após a conquista nas Paralímpiadas de Tóquio.

“Eu estou muito feliz com toda essa repercussão. Sempre venho falando que isso é muito importante para o crescimento de nossa modalidade dentro do Estado, têm muitas pessoas que ainda não conhecem o Futebol de 5, então, ter esse reconhecimento, ter esse apoio é muito importante para expandirmos a nossa modalidade”, avaliou Jardiel.

Orgulho para o Maranhão

Ao lado do governador e do secretário de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, Jardiel Vieria falou de outras importantes conquistas que ele já obteve como atleta do Futebol de 5, como o Parapan de Lima (2019) e a Copa América de São Paulo (2019).

“Fiquei muito feliz de recebê-lo, de conversar com ele, de estimular a carreira dele, que ele continue com muitas vitórias. A Paralímpiada de Paris ‘tá bem aí’, e em 2024 eu tenho certeza que o Jardiel vai estar lá e vai trazer mais uma medalha para o povo do Maranhão”, sublinhou Flávio Dino.

A mãe de Jardiel, dona Delsanira Vieira, também participou do encontro e falou do orgulho em ter um filho campeão paralímpico. “É muito orgulho estar aqui com o Jardiel e sua medalha no peito conversando com o nosso governador. É um orgulho muito grande para nós maranhenses. Que venham mais medalhas!”, disse a mãe do atleta.