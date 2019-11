Flávio Dino recebe estudo para ampliar número de escolas integrais no Maranhão

O governador Flávio Dino recebeu nesta terça-feira (12) o resultado de uma consultoria indicando que o Maranhão pode ampliar ainda mais o número de escolas integrais.

Ao lado do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, ele se reuniu com consultores do Instituto Sonho Grande e da Natura para debater a expansão dessas unidades.

Esses institutos oferecem, desde 2015, de forma gratuita, consultoria ao Governo do Estado na área de educação e conseguem encontrar formas de alocar, da melhor forma, os recursos públicos e otimizar resultados.

“Foi apresentado o resultado do trabalho de otimização dos recursos na educação, com foco em investimentos no ensino integral”, afirmou Camarão.

Para 2020, estava previsto que o total de escolas integrais do Estado aumentaria de 49 para 60, incluindo novas unidades do Educa Mais (ensino regular) e do Iema (ensino profissionalizante).

Com o resultado da consultoria, entretanto, esse número pode subir. As escolas integrais oferecem educação mais completa e diversificada.

O presidente do Instituto Sonho Grande, Igor Lima, ressaltou que a parceria com o Governo do Estado vem gerando bons resultados: “Fico feliz de saber que a gente deve ter mais escolas integrais no ano que vem, mais do que imaginava no início. Fico feliz com o comprometimento do governador e da Secretaria de Educação”.