Flávio Dino recebe embaixadora do Canadá no Palácio dos Leões

O governador Flávio Dino recebeu, nesta terça-feira (28), no Palácio dos Leões, a visita de cortesia da embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May, como parte da agenda oficial da comitiva canadense em São Luís, primeira cidade brasileira a ser visitada pela Embaixada do Canadá desde o início da pandemia de Covid-19.

Durante o encontro, foram debatidas parcerias entre os governos canadense e maranhense em áreas como meio ambiente, desenvolvimento social e comércio. O objetivo da visita, segundo a embaixadora do Canadá, é estreitar ainda mais os laços entre o Governo do Maranhão e o país norte-americano.

“Foi uma conversa muito agradável. Eu aprendi muito sobre a situação do estado do Maranhão, mas também falamos sobre as prioridades sociais, ambientais e, claro, comerciais, e como nós podemos fazer os laços entre o Maranhão e o Canadá sempre cada vez mais estreitos”, explicou a diplomata.

Ao lado do secretário de Estado da Cultura, Anderson Lindoso, o governador Flávio Dino apresentou à comitiva canadense os encantos do acervo em exposição no Palácio dos Leões, equipamento cultural do Governo do Maranhão.

Canadá no Brasil

Com vários aspectos em comum com o Brasil – ambos contam com vastos territórios e uma grande multiplicidade de recursos naturais e ecossistemas, por exemplo –, o Canadá tem forte presença em solo brasileiro.

Além da Embaixada em Brasília, o Governo do Canadá dispõe de consulados gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro, e de escritórios comerciais nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.

Visita em 2018

Essa não é a primeira vez que representantes do governo canadense visitam o Maranhão. Em 2018, representantes do consulado canadense no Brasil estiveram em São Luís para conhecer a estrutura e os serviços em saúde ofertados pelo Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão (HTO).

À época, a missão diplomática ficou surpresa com as instalações do HTO. “Achei bem organizado, com excelentes condições de atendimento e limpeza”, disse a representante canadense, Janice Mills.