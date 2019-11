Flávio Dino recebe alunos do IEMA medalhistas da Mostra Brasileira de Foguetes

Alunos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) de Axixá, Matões, Bacabeira e São Luís, que integram quatro equipes medalhistas na Mostra Brasileira de Foguetes estiveram, nesta quarta-feira (27), no Palácio dos Leões e foram recepcionados pelo governador Flávio Dino. No encontro, esteve em pauta a experiência e novos conhecimentos adquiridos pelos medalhistas que trouxeram para casa o ouro na 13ª Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog), realizada na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, de 23 de outubro a 1º de novembro.

Durante o encontro, o governador Flávio Dino exaltou a participação dos estudantes em Olimpíadas de Conhecimento, que revelam a preocupação do Governo em apresentar aos estudantes outras oportunidades de aprendizado, para além da sala de aula. “Isso demonstra a complementação dessa formação adquirida em sala de aula, uma motivação adicional aos estudantes”, ressaltou o governador ao pontuar que os resultados expressam, também, a qualidade da aprendizagem desses estudantes.

Já para quem participa, a experiência é enriquecedora: “É maravilhoso receber esse prêmio em nível nacional e estar aqui com o governador. Isso é incrível, tanto para a minha vida pessoal, quanto para os meus amigos e professores, porque esta é a primeira medalha da nossa cidade. Então, eu estou muito feliz”, disse o estudante Armindo Biesek, aluno do 1º ano do IEMA de Matões, que ganhou medalha de ouro na competição nacional.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destacou a importância simbólica da conquista desses estudantes, uma motivação para toda a rede estadual de educação. “Hoje o governador recebe estudantes do nosso IEMA para demonstrar a importância que ele dá a esse tipo de conquista. Não apenas apoiamos a ida desses estudantes, mas, sobretudo, reconhecemos o esforço deles. Vemos o mérito desses alunos da rede pública de ensino”, ressaltou o secretário Felipe Camarão.

Mais ações

O governador também enumerou outras ações fundamentais para elevar a qualidade da educação do Maranhão. Entre elas, as atividades da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), que dobraram o número de bolsas ofertadas aos estudantes, mesmo quando houve retração em todo o País. “Ações que garantiram a ampliação de oportunidades de acesso, mediante as atividades da Fapema e a implantação dessa imensa rede de educação científica e tecnológica representada pelos IEMAs”, completou o governador.

Medalhistas

O IEMA participou da competição com quatro equipes e todas elas agora são medalhistas. Conquistaram o ouro a equipe de Axixá, Matões e São Luís. A equipe de Bacabeira ficou com a medalha de prata. Na contagem geral, o IEMA é bicampeão, visto que foi ouro com a equipe de Axixá em 2018.

Mobfog

A Mostra Científica avalia a capacidade dos estudantes de construir e lançar, o mais distante possível, foguetes feitos de garrafa pet, de tubo de papel ou de canudo de refrigerante. O torneio é voltado para alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e particulares de todas as regiões do País. Esta é a XIII edição da Mostra Brasileira de Foguetes.