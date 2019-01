Flávio Dino participa do lançamento do livro “O fim do desenxergar” nesta segunda-feira (28)

O governador Flávio Dino participa, nesta segunda-feira (28), do lançamento do livro “O fim do desenxergar e outras 29 histórias de mudança no Maranhão”, às 17h, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque.

As histórias também são sobre esperança e dignidade. Durante dois meses, o jornalista Xavier Bartaburu e o fotógrafo Fellipe Neiva percorreram os 30 municípios atendidos pelo Mais IDH, programa do Governo do Estado que concentra as ações de educação, saúde, geração de renda e infraestrutura voltadas às cidades mais carentes do Maranhão.

Foram seis mil quilômetros de viagem por cantos antes esquecidos do estado. Com olhares singulares, Xavier e Fellipe traçaram um retrato emocionante da mudança que está em curso.

O livro está sendo lançado pelo Governo do Estado. Moradores que ajudaram a construir o livro com suas histórias marcantes vão estar presentes.

Leia aqui o livro: https://www.ma.gov.br/ofimdodesenxergar/

SERVIÇO:

O QUÊ? Lançamento do livro “O fim do desenxergar e outras 29 histórias de mudança no Maranhão”

QUANDO? Segunda-feira (28), às 17h

ONDE? Auditório do Palácio Henrique de La Rocque