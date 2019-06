Flávio Dino ministra palestra em encontro nacional de trainees realizado em São Luís

Governador Flávio Dino palestrou para trainees de várias partes do Brasil. Foto: Karlos Geromy/Secap

O governador Flávio Dino participou, na manhã de quinta-feira (23), no Convento das Mercês, de bate papo com jovens profissionais e trainees que estão na capital maranhense para participar da Conferência Nacional da Rede Vetor Brasil, a ConVetor. A Rede é uma organização sem fins lucrativos que desde 2015 tem parceria com o Governo do Maranhão, no programa de estágio e trainees que atuam na gestão pública estadual.



Flávio Dino agradeceu o convite para participar do evento e da oportunidade de poder compartilhar, com jovens de todos os cantos do Brasil, os êxitos e caminhos estabelecidos na gestão pública no Maranhão. E reiterou o papel preponderantes do trainees para contribuir com importantes avanços para a melhoria da qualidade de vida de maranhenses nos últimos anos.



“Nós temos várias experiências visando aprimorar a administração pública no nosso estado, desde concursos públicos, treinamentos, capacitações e uma dessas experiências é a atividade desses servidores públicos e também estagiários, que são recrutadas a partir desse programa, que nós estruturamos em 2015″, explicou o governador.



“Este é um programa que traz talentos para ajudar no funcionamento da máquina pública do nosso estado. E, ao mesmo tempo, forma novos gestores, novos líderes, para nossas equipes e para outros governos. De modo que é um programa bem sucedido de vai continuar”, defendeu Flávio Dino.



Uma das organizadoras do evento, Marina Luna, relata que esta foi a primeira vez que o Congresso chegou à região Nordeste e São Luís foi escolhida por ser um destino constante de vários trainees, numa boa parceria entre a Vetor e o Governo do Maranhão.



“O governador é nosso convidado de honra para participar do Congresso, que reúne jovens que trabalham com gestão pública no Brasil inteiro e vão discutir temas de políticas públicas neste feriado. Decidimos fazer aqui em São Luís, onde várias dos nossos jovens trabalham no Governo do Maranhão, viemos também conhecer”, contou a jovem, que atua na prefeitura de São Paulo.



Vetor



A Vetor é uma organização do terceiro setor com atuação no segmento público, conectando jovens profissionais e governos estaduais e municipais por meio de diversas iniciativas, como o Programa de Trainees. Com jovens talentosos, inovadores e engajados, contribuem com o aprimoramento da gestão pública e os resultados dos governos.